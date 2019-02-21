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Мост, общежитие, онкодиспансер. Лукашенко утвердил госинвестпрограмму на 511 млн рублей

22.02.2019 08:18 — Разное | Партизан  
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Александр Лукашенко утвердил своим указом государственную инвестиционную программу на 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Всего в госинвестпрограмму включены 113 объектов. На их финансирование в нынешнем году предполагается направить 511 млн рублей, в том числе 189 млн — за счет государственных капитальных вложений, 80 млн — за счет средств государственного целевого бюджетного фонда национального развития, 80 млн — из средств резервного фонда президента, 95 млн — из средств республиканского дорожного фонда и 46 млн — из средств на сохранение и расширение сельскохозяйственных угодий, пишет TUT.BY.

Прежде всего финансовые средства будут сконцентрированы на объектах, вводимых в эксплуатацию в 2019 году, и на переходящих объектах с высокой степенью строительной готовности.


В соответствии с госпрограммой, в нынешнем году намечено начать финансирование строительства и реконструкции 26 объектов, в том числе корпуса хирургии и трансплантологии в Минске, общежития Гродненского государственного университета на 1030 мест, областного онкологического диспансера в Гродно, арендного дома для медицинских работников в деревне Андреевщина Оршанского района, 9 жилых домов для семей, воспитывающих детей-сирот, аварийного моста через реку Пина на автомобильной дороге Р6 Ивацевичи — Пинск — Столин и путепровода-дублера по улице Якубовского в Могилеве.

Всего в текущем году предполагается ввести в эксплуатацию 42 объекта.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Александр Лукашенко утвердил своим указом государственную инвестиционную программу на 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.
 
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