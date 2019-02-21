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Объем производства электроэнергии в 2018 году в Беларуси вырос на 12,9%

22.02.2019 15:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Объем производства электроэнергии в 2018 году в Беларуси вырос на 12,9%, сообщил сегодня министр энергетики Виктор Каранкевич на заседании коллегии Минэнерго, передает корреспондент БЕЛТА.


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Объем производства электроэнергии в 2018 году в Беларуси вырос на 12,9%

"В 2018 году увеличилось потребление топливно-энергетических ресурсов в стране, что свидетельствует о росте промышленного производства и экономики в целом. Реализация природного газа увеличилась на 6,6%, отпуск тепловой энергии - на 2,1%, объем производства электроэнергии в целом стране - на 12,9% и составил 38,8 млрд кВт.ч", - отметил Виктор Каранкевич.

По его словам, значительно увеличение производства электроэнергии объясняется отказом от ее импорта за счет выработки на собственных энергоисточниках с наименьшими затратами, а также увеличением экспорта более чем в 7 раз по сравнению с 2017 годом до 1 млрд кВт.ч. Кроме того, потребление электрической энергии в стране в прошлом году также выросло - на 2,3%.

"В целом все доведенные правительством задания, целевые и ключевые показатели эффективности за 2018 год выполнены. Организации системы Минэнерго выполнили приоритетную задачу - обеспечили бесперебойное и надежное снабжение потребителей в востребованных объемах тепловой и электрической энергией, природным и сжиженным газом", - резюмировал министр.

Внимание уделялось развитию и модернизации электрических, тепловых и газовых сетей. За 2018 год построено и реконструировано около 2,3 тыс. км линий электропередачи, 120 км теплосетей, газифицировано около 25 тыс. квартир. Вместе с модернизацией основных производственных фондов проводилась работа по снижению затрат на производство энергии и реализацию газа - экономический эффект за 2018 год составляет около Br123 млн.

На фоне этого и с учетом снижения цены природного газа для Беларуси в 2018 году уменьшены цены и тарифы на энергоресурсы для промышленных потребителей - примерно на 6 % на газ и на 4,5% на электрическую энергию. "Такая же положительная динамика сохранена и в 2019 году. С 1 января тарифы на электрическую энергию и цены на газ для промышленных потребителей снижены в среднем на 3%", - добавил Виктор Каранкевич. 

 
 
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  Объем производства электроэнергии в 2018 году в Беларуси вырос на 12,9%, сообщил сегодня министр энергетики Виктор Каранкевич на заседании коллегии Минэнерго,...
 
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