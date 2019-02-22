Умная армия: Лукашенко поздравил военных с 23 февраля и призвал беречь мир

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил военных с праздником. Он посетил Военную академию и ознакомился с проектами, которые разрабатывает первая рота информационных технологий. Об умной армии рассказала корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Сегодня Военная академия – это крупнейший вуз в стране, который готовит военные кадры по 39 специальностям. В 1995 году, когда Александр Лукашенко подписал указ о ее создании, споров было много. Но и тогда, и сейчас стране нужны свои кадры.

Традициям Вооруженных сил посвящены стенды зала военной истории. Их курсанты показали президенту.

Перед учениями на полигоне офицеры отрабатывают ведение боя в виртуальном пространстве. Дмитрий Горевой родом из Гомельской области. Он прошел серьезный отбор и стал одним из 40 новобранцев IT-роты.

«От армии ожидаю того, что я стану более дисциплинированным, что смогу как-то лучше организовать свое рабочее и свободное время», – сказал военнослужащий.

Это первая в истории Военной академии рота информационных технологий. Здесь занимаются разработкой программного обеспечения в сферах радиолокации, радионавигации, телекоммуникаций и связи.

«Нам нужен результат. Это может либо погибнуть за ненадобностью и отсутствием результата, или же превратиться в очень хорошее зерно , которое прорастет и даст хороший результат. Поэтому нельзя загубить то, что здесь задумано. Конечно, это прежде всего для армии, но надо создавать такой продукт, который можно будет и продать. Вы должны продавать не только на внутреннем рынке, но и на внешнем, экспортом заниматься», – сказал президент.

После экскурсии Александр Лукашенко встретился с курсантами и преподавателями академии. Беседовали больше двух часов на разные темы: от армейских бытовых до глобальных. Например, о ликвидации ракет средней и ближней дальности.

«Я боюсь того, что американцы воспользуются моментом, сорвали этот договор (ДРСМД – прим.), и разместят ракеты в Европе. Вот тут уже мало не покажется и нам. Поэтому нам вместе с Россией надо будет думать об ответных мерах. От этого никуда не денешься, если это произойдет. А еще хуже будет, если эти ракеты будут размещены, не дай бог, чисто гипотетически, на территории Украины», – сказал Лукашенко.

Накануне Дня защитника Отечества президент поздравил военных с праздником. Призвал беречь мир и любить свою родину.

«Главное достижение – это то, что мы с вами построили первое в нашей истории суверенное независимое государство. И вы тоже причастны к этому. И самое главное – это оберегать, прежде всего, вашим умом, талантами, руками суверенитет и независимость нашей страны. Поэтому вы даже не слушайте и не читайте, когда идет речь о потере суверенитета и независимости нашей страны», – подчеркнул глава государства.

В конце встречи Александру Лукашенко подарили сувенир. Настоящий, военный – пистолет Макарова.