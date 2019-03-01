

Илона Столье. Фото: @ilonastolie

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Столье посчитала, что вход в некоторые рестораны должен быть ограничен. «Как бы грубо это ни звучало, но в элитных заведениях нищебродам не место. Люди должны иметь право спокойно отдохнуть за свои деньги, а не лицезреть быдло», — заключила 37-летняя актриса.Пользователи социальных сетей крайне негативно отреагировали на высказывание Столье.— гневались одни.— язвили другие.— возмущались третьи.Позже Столье удалила пост из социальных сетей.В январе дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета Пескова осудила неухоженных женщин и бодипозитивное движение. По мнению девушки, прыщи и целлюлит — это признак нездоровой кожи, и гордиться этим нельзя. Девушка посоветовала людям с такими проблемами правильно питаться и ходить в зал.