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Экс-супруга бывшего российского депутата указала "нищебродам" на их место

02.03.2019 10:43 — Разное | UDF  
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Илона Столье. Фото: @ilonastolie
Актриса и бывшая жена миллионера и экс-депутата Госдумы Виталия Южилина Илона Столье заявила, что «нищебродам не место в дорогих ресторанах». Ее высказывание опубликовал в Twitter телеканал «Москва 24».

Столье посчитала, что вход в некоторые рестораны должен быть ограничен. «Как бы грубо это ни звучало, но в элитных заведениях нищебродам не место. Люди должны иметь право спокойно отдохнуть за свои деньги, а не лицезреть быдло», — заключила 37-летняя актриса.

Пользователи социальных сетей крайне негативно отреагировали на высказывание Столье.

«Нужно таких отправлять на общественные работы, глядишь, мозгов прибавится», — гневались одни.

«Чтобы ты обожралась своей икрой», — язвили другие.

«Ее бы, стерву, в сталинские лагеря», — возмущались третьи.

Позже Столье удалила пост из социальных сетей.

В январе дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета Пескова осудила неухоженных женщин и бодипозитивное движение. По мнению девушки, прыщи и целлюлит — это признак нездоровой кожи, и гордиться этим нельзя. Девушка посоветовала людям с такими проблемами правильно питаться и ходить в зал.

 
 
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Актриса и бывшая жена миллионера и экс-депутата Госдумы Виталия Южилина Илона Столье заявила, что «нищебродам не место в дорогих ресторанах».
 
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