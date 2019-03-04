Не менее 46 жилых домов капитально отремонтируют в Могилеве в текущем году

Не менее 46 жилых домов капитально отремонтируют в Могилеве в 2019 году, сообщает Mogilevnews.by со ссылкой на слова заместителя директора "Управления коммунальных предприятий" Сергея Зятькова.

Из общего объема жилых домов, подлежащих капремонту, 20 объектов являются переходящими с прошлого года, в том числе 7 объектов, на которых ведется замена конструктивных элементов.

В настоящее время в городе в работе 14 объектов по капремонту. По остальным идет разработка проектно-сметной документации, проводится экспертиза или осуществляется процедура выбора подрядной организации. В первом полугодии все подлежащие ремонту объекты вступят в фазу строительных работ. До 1 сентября планируется завершить на них замену кровли, а до конца 2019-го – выполнить весь комплекс ремонтных работ. Для этого составлен поэтапный график ввода объектов.

В 2018 году велись работы капитального характера по 75 жилым домам: переходящих было 25 объектов, вновь начинаемых – 50 объектов. "Но домов с комплексным ремонтом было меньше, по большинству объектов производилась замена конструктивных элементов – кровли, балконов, инженерных сетей, производился ремонт фасада. Решили отдать преимущество практике комплексного подхода с целью одним проектом снять все имеющиеся вопросы у жильцов", – пояснил С.Зятьков.

Для выполнения намеченных объемов капремонта жилого сектора выделено почти Br12,4 млн, из них Br3 млн – бюджетные средства, остальная сумма – отчисление собственников и нанимателей жилых и нежилых помещений города.

В настоящее время капитальный ремонт производят на объектах жилого фонда Могилева, возраст которых превышает 40 лет. В ожидании обновления только из числа "хрущевок" еще более 200 объектов из порядка 500 имеющихся.