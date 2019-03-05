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«Хочу стать великой теннисисткой»: мастер-класс провели в Могилёве тренеры Национальной академии тенниса
Новости Беларуси. В теннис играют ракеткой, а выигрывают – головой. В Могилеве для юных спортсменов прошел мастер-класс по этой красивой, но сложной игре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси теннис сейчас становится все более популярным. Такие имена как Виктория Азаренко, Арина Соболенко, Александра Саснович на слуху во всем мире. Если раньше в Могилеве в теннисные секции брали всех желающих детей, то теперь отбирают самых талантливых. Спрос растет вместе с победами белорусок.
Яна Емельянова, воспитанница спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва № 1 Могилева:
Катя Аюбова, воспитанница спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва № 1 Могилева:
В Национальной академии тенниса планируют в течение года посетить каждый крупный город Беларуси. Необходимо отработать с регионами единую стратегию развития этого вида спорта.
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«Хочу стать великой теннисисткой»: мастер-класс провели в Могилёве тренеры Национальной академии тенниса
Новости Беларуси. В теннис играют ракеткой, а выигрывают – головой. В Могилеве для юных спортсменов прошел мастер-класс по этой красивой, но сложной игре, сообщили...
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