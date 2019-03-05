ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Хочу стать великой теннисисткой»: мастер-класс провели в Могилёве тренеры Национальной академии тенниса

06.03.2019 22:11 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. В теннис играют ракеткой, а выигрывают – головой. В Могилеве для юных спортсменов прошел мастер-класс по этой красивой, но сложной игре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Хочу стать великой теннисисткой»: мастер-класс провели в Могилёве тренеры Национальной академии тенниса

В Беларуси теннис сейчас становится все более популярным. Такие имена как Виктория Азаренко, Арина Соболенко, Александра Саснович на слуху во всем мире. Если раньше в Могилеве в теннисные секции брали всех желающих детей, то теперь отбирают самых талантливых. Спрос растет вместе с победами белорусок.

«Хочу стать великой теннисисткой»: мастер-класс провели в Могилёве тренеры Национальной академии тенниса

Яна Емельянова, воспитанница спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва № 1 Могилева:
Я занимаюсь теннисом уже два года. У меня есть любимые теннисистки – это Арина Соболенко и Александра Саснович. Я хочу равняться на них и в будущем стать очень похожей на них.

«Хочу стать великой теннисисткой»: мастер-класс провели в Могилёве тренеры Национальной академии тенниса

Катя Аюбова, воспитанница спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва № 1 Могилева:
Мне очень понравился мастер-класс. Я узнала очень много всего того, что мне поможет в будущем. И я хочу стать великой теннисисткой.

«Хочу стать великой теннисисткой»: мастер-класс провели в Могилёве тренеры Национальной академии тенниса

В Национальной академии тенниса планируют в течение года посетить каждый крупный город Беларуси. Необходимо отработать с регионами единую стратегию развития этого вида спорта.

«Хочу стать великой теннисисткой»: мастер-класс провели в Могилёве тренеры Национальной академии тенниса
 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 75
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В теннис играют ракеткой, а выигрывают – головой. В Могилеве для юных спортсменов прошел мастер-класс по этой красивой, но сложной игре, сообщили...
 
Новости дня
Новости разные
 
Роспотребнадзор рекомендует покупать цветы с сухим стеблем, полураскрытыми бутонами и эластичными лепестками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика