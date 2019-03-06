В Осиповичах футбольный хулиган порезал шины 14 автомобилей

Жители Осипович пожаловались на то, что кто-то порезал колеса их автомобилей.
«Мы получили информацию, что к хулиганству могут быть причастны представители околофутбольного движения ФК «Осиповичи», - рассказали в ГУБОПиК МВД. - Сведения подтвердились, и в течение суток сыщики установили подозреваемого – 18-летнего местного жителя. В дальнейшем мы выяснили, что парень является не только ультрас, но и активным распространителем нацистских идей».
Подозреваемого задержали. Он рассказал, что накануне выпил, а ночью совершил хулиганство, сообщили в МВД.
Парень неоднократно привлекался к административной ответственности за пропаганду, публичное демонстрирование, изготовление и распространение нацистской символики и экстремистских материалов.