







Более полусотни витебчан подписались под обращением в Витебский горисполком с просьбой заменить лозунг на доме по Московскому проспекту, 8 на площади Победы.





Віцебская вясна . Вместо надписи «Подвиг советского народа бессмертен» жители города просили установить лозунг «Подвиг белорусского народа бессмертен». На своё обращение жители города получили отказ, пишет





Заместитель председателя Витебского горисполкома Виктор Глушин ответил: "Надпись «Подвиг советского народа бессмертен» полностью соответствует исторической действительности и ее изменение нецелесообразно".





Он также сообщил, что торжественное открытие площади состоялось одновременно с открытием мемориального комплекса (в народе — «Три штыка») в честь советских воинов-освободителей 30 июня 1974 года.





"Данная надпись напоминает тысячам гостей и жителям города о нерушимой интернациональной сплоченности воинов Красной Армии, партизан и подпольщиков в освобождении Витебщины от немецко-фашистских захватчиков", – добавил Виктор Глушин.









Чиновник напомнил, что участниками освобождения Витебщины были не только белорусы, но и русские, украинцы, литовцы, эстонцы, таджики, армяне, азербайджанцы, молдаване и другие, а в вооруженных силах СССР служили представители 151 наций и народностей.





"Площадь Победы — это целостный архитектурный ансамбль, где каждый элемент отмечается ясностью восприятия, имеет глубокий смысл и особое значение. Световая надпись «Подвиг советского народа бессмертен» на доме №8 по Московскому проспекту является неделимой частью площади Победы", — говорится в ответе на коллективное обращение.





Заместитель председателя Витебского горисполкома Виктор Глушин также подчеркнул: "Великая Победа — это важнейшая духовная ценность, нравственный ориентир для всех послевоенных поколений, воспитывающихся на идеалах дружбы, братства и добрососедства. На этом основании считаю, что менять лозунг — нецелесообразно".





Один из авторов коллективного обращения витеблянин Николай Качурец, комментируя отказ, говорит, что другого ответа и не ожидал: "Во власти сидят сейчас люди, воспитанные в традициях старой большевистской гвардии. И неважно, сколько им лет. Они попросту боятся что-то менять".









Высокий девятиэтажный дом на площади Победы в Витебске по адресу Московский пр-т, 8 был построен в 1967 году. Он стал первым в городе высотным жилым домом с лифтом и мусоропроводом. В народе его называли "баяном" или "домом-подвигом".