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Витебляне не хотят жить в "советском" доме. Власти: это история

07.03.2019 15:31 — Разное | Партизан  
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В Витебске жители дома с советским лозунгом просили изменить текст на доме, но власти ответили отказом. В горисполкоме считают, что надпись «Подвиг советского народа бессмертен» полностью соответствует исторической действительности и ее изменение нецелесообразно.



Более полусотни витебчан подписались под обращением в Витебский горисполком с просьбой заменить лозунг на доме по Московскому проспекту, 8 на площади Победы.

Вместо надписи «Подвиг советского народа бессмертен» жители города просили установить лозунг «Подвиг белорусского народа бессмертен». На своё обращение жители города получили отказ, пишет Віцебская вясна.

Заместитель председателя Витебского горисполкома Виктор Глушин ответил: "Надпись «Подвиг советского народа бессмертен» полностью соответствует исторической действительности и ее изменение нецелесообразно".

Он также сообщил, что торжественное открытие площади состоялось одновременно с открытием мемориального комплекса (в народе — «Три штыка») в честь советских воинов-освободителей 30 июня 1974 года.

"Данная надпись напоминает тысячам гостей и жителям города о нерушимой интернациональной сплоченности воинов Красной Армии, партизан и подпольщиков в освобождении Витебщины от немецко-фашистских захватчиков", – добавил Виктор Глушин.


Чиновник напомнил, что участниками освобождения Витебщины были не только белорусы, но и русские, украинцы, литовцы, эстонцы, таджики, армяне, азербайджанцы, молдаване и другие, а в вооруженных силах СССР служили представители 151 наций и народностей.

"Площадь Победы — это целостный архитектурный ансамбль, где каждый элемент отмечается ясностью восприятия, имеет глубокий смысл и особое значение. Световая надпись «Подвиг советского народа бессмертен» на доме №8 по Московскому проспекту является неделимой частью площади Победы", — говорится в ответе на коллективное обращение.

Заместитель председателя Витебского горисполкома Виктор Глушин также подчеркнул: "Великая Победа — это важнейшая духовная ценность, нравственный ориентир для всех послевоенных поколений, воспитывающихся на идеалах дружбы, братства и добрососедства. На этом основании считаю, что менять лозунг — нецелесообразно".

Один из авторов коллективного обращения витеблянин Николай Качурец, комментируя отказ, говорит, что другого ответа и не ожидал: "Во власти сидят сейчас люди, воспитанные в традициях старой большевистской гвардии. И неважно, сколько им лет. Они попросту боятся что-то менять".


Высокий девятиэтажный дом на площади Победы в Витебске по адресу Московский пр-т, 8 был построен в 1967 году. Он стал первым в городе высотным жилым домом с лифтом и мусоропроводом. В народе его называли "баяном" или "домом-подвигом".

 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске жители дома с советским лозунгом просили изменить текст на доме, но власти ответили отказом. В горисполкоме считают, что надпись «Подвиг советского...
 
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