В новом учебном году в Гродненской области мобильники школьников на время уроков окажутся «вне зоны доступа»





В порядке эксперимента в некоторых школах Гродно у детей перед уроком забирают телефоны, а позволяют пользоваться ими только на переменах. Нововведение начало работать с начала марта.

С первого же сентября следующего учебного года эта новация как рекомендация будет звучать для всех учреждений образования, – рассказала начальник отдела главного управления образования облисполкома Татьяна Осмоловская.

Такие решения не будут приниматься в так называемом одностороннем порядке. Во всех школах области в ближайшее время пройдут родительские собрания, где каждый желающий сможет высказать свое мнение по поводу нововведения. Но специалисты главного управления образования, уверяют, что поводов для волнении нет. При необходимости родители всегда могут связаться с классным руководителем, а отсутствие гаджета во время уроков для ребенка – только плюс, сообщает Гродненская правда.

В учебных классах планируется оборудовать места для хранения ученических телефонов. А, как показывает практика, не столько средства связи, сколько универсальные «центры развлечений» дети смогут забирать после занятий, чтобы во время уроков не отвлекаться на то лишнее, что не имеет отношения к учебе.

– Эта мера направлена и на предотвращение такого явления в молодежной среде, как троллинг, когда подшучивая над одноклассниками, школьники публикуют нелепые снимки и видео в сети, – добавила Татьяна Осмоловская.

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