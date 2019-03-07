Кабинет Конфуция планируют открыть в Барановичском университете

В Барановичском государственном университете в 2020 году планируют открыть кабинет Конфуция, сообщил корреспонденту БЕЛТА проректор по научной работе Владимир Климук.



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Кабинет будет создан на базе действующего в БарГУ с 2017 года центра изучения китайского языка и культуры. "В 2020/2021 учебном году планируем выйти на статус кабинета. Надеемся, что республиканский институт китаеведения имени Конфуция поддержит нас в этом стремлении", - отметил проректор.

По его словам, новый статус позволит расширить возможности и масштабность китаеведения в Барановичском регионе. Так, если сейчас в центре преподает один носитель китайского языка, то в будущем число волонтеров может быть увеличено. Кроме обучающих семинаров и курсов планируется на регулярной основе проводить научно-практические и другие мероприятия - круглые столы, форумы, выставки, конкурсы научных, творческих, инновационных проектов.

"У нас уже есть два официальных партнера в Китае - Ланьчжоуский университет финансов и экономики и Наньчанский технологический институт. Будем расширять контакты, разрабатывать новые проекты международного формата. Это направление информационных технологий, экономики, педагогического и экологического образования", - сказал Владимир Климук.

В апреле в БарГУ при поддержке Министерства образования и Института Конфуция БГУ пройдет научно-практический круглый стол. Во время мероприятия будет сделан отчет о работе центра и намечены планы на перспективу. Ожидается широкий круг участников, в том числе запланирован дистанционный формат - на связь с белорусским университетом выйдут его китайские партнеры. В настоящее время в центре изучения китайского языка и культуры Барановичского университета обучается около 80 студентов. В центре введен второй уровень обучения, ежемесячно проводятся мастер-классы, тренинги, круглые столы и другие мероприятия, посвященные китайской культуре. Сейчас слушатели центра репетируют программу празднования китайского Нового года, которое пройдет 18 марта.

По информации республиканского института китаеведения имени Конфуция БГУ, сейчас в университетах и школах страны работают 3 кабинета Конфуция (в БГЭУ, Гродненском госуниверситете имени Янки Купалы, гимназии №23 Минска) и 6 центров изучения китайского языка и культуры (в гимназии №11 и СШ №12 Минска, Смолевичской районной гимназии, СШ №16 Орши, Барановичском госуниверситете, Вороновской СШ Гродненской области). Кабинет Конфуция в Гомельском госуниверситете имени Ф.Скорины преобразован в самостоятельный Институт Конфуция.