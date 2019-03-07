ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кабинет Конфуция планируют открыть в Барановичском университете

08.03.2019 17:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В Барановичском государственном университете в 2020 году планируют открыть кабинет Конфуция, сообщил корреспонденту БЕЛТА проректор по научной работе Владимир Климук.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64148.php

Кабинет Конфуция планируют открыть в Барановичском университете

Кабинет будет создан на базе действующего в БарГУ с 2017 года центра изучения китайского языка и культуры. "В 2020/2021 учебном году планируем выйти на статус кабинета. Надеемся, что республиканский институт китаеведения имени Конфуция поддержит нас в этом стремлении", - отметил проректор.

По его словам, новый статус позволит расширить возможности и масштабность китаеведения в Барановичском регионе. Так, если сейчас в центре преподает один носитель китайского языка, то в будущем число волонтеров может быть увеличено. Кроме обучающих семинаров и курсов планируется на регулярной основе проводить научно-практические и другие мероприятия - круглые столы, форумы, выставки, конкурсы научных, творческих, инновационных проектов.

"У нас уже есть два официальных партнера в Китае - Ланьчжоуский университет финансов и экономики и Наньчанский технологический институт. Будем расширять контакты, разрабатывать новые проекты международного формата. Это направление информационных технологий, экономики, педагогического и экологического образования", - сказал Владимир Климук.

В апреле в БарГУ при поддержке Министерства образования и Института Конфуция БГУ пройдет научно-практический круглый стол. Во время мероприятия будет сделан отчет о работе центра и намечены планы на перспективу. Ожидается широкий круг участников, в том числе запланирован дистанционный формат - на связь с белорусским университетом выйдут его китайские партнеры. В настоящее время в центре изучения китайского языка и культуры Барановичского университета обучается около 80 студентов. В центре введен второй уровень обучения, ежемесячно проводятся мастер-классы, тренинги, круглые столы и другие мероприятия, посвященные китайской культуре. Сейчас слушатели центра репетируют программу празднования китайского Нового года, которое пройдет 18 марта.

По информации республиканского института китаеведения имени Конфуция БГУ, сейчас в университетах и школах страны работают 3 кабинета Конфуция (в БГЭУ, Гродненском госуниверситете имени Янки Купалы, гимназии №23 Минска) и 6 центров изучения китайского языка и культуры (в гимназии №11 и СШ №12 Минска, Смолевичской районной гимназии, СШ №16 Орши, Барановичском госуниверситете, Вороновской СШ Гродненской области). Кабинет Конфуция в Гомельском госуниверситете имени Ф.Скорины преобразован в самостоятельный Институт Конфуция.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Барановичском государственном университете в 2020 году планируют открыть кабинет Конфуция, сообщил корреспонденту БЕЛТА проректор по научной работе Владимир...
 
Новости дня
Новости разные
 
Забег красавиц: пять тысяч женщин пробежали по главному проспекту Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.03.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика