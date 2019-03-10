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Уголовный розыск ищет пострадавших
11.03.2019 — Разное | Слуцк Город
Отдел уголовного розыска Слуцкого РОВД устанавливает людей, которые пострадали от мошеннических действий со стороны ИП Манахова В. В.
Телефоны для связи: + 375(29)176-25-43 или 102.
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Отдел уголовного розыска Слуцкого РОВД устанавливает людей, которые пострадали от мошеннических действий со стороны ИП Манахова В. В. Телефоны для связи: +...
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