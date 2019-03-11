В Дрогичинском районе на частном подворье обнаружили 3 кг ртути

В Дрогичинском районе на частном подворье обнаружены емкости с 3 кг ртути, сообщил БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов.



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Утром 11 марта в районный отдел по ЧС обратился житель деревни Литовск 1968 года рождения. Мужчина сообщил, что при наведении порядка в гараже он обнаружил две стеклянные емкости в металлической оболочке с неизвестным веществом, похожим на ртуть. Прибывшие на место представители МЧС информацию подтвердили. В двух полулитровых емкостях находилась ртуть общим весом 3 кг. Опасное вещество изъято.

Эвакуация людей и демеркуризация территории не проводились, так как загрязнения окружающей среды не произошло. Пострадавших нет.

По факту обнаружения ртути правоохранительные органы проводят проверку.