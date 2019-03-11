Слуцкий сыродельный вошёл в топ-20 «самых молочных» предприятий страны

В топ-20 крупнейших производителей товарного молока в Беларуси по итогам прошлого года вошло всего три частых хозяйства, пишет «Заўтра тваёй краiны».

Государственный сектор по-прежнему является главным источником этого важнейшего для национальной экономики продукта.

Важное значение имеет структура Управления делами президента Беларуси – «Агрокомбинат «Мачулищи». В первой двадцатке главных молочников страны оказались три предприятия, входящие в состав этого сельскохозяйственного холдинга: третье место у щучинских «Василишек», пятое – у «Александрийского» из Шкловского района и восьмое — у рогачевских «Тихиничей».

Первое и второе места по итогам прошлого года заняли хозяйства самого молочного района страны – Пружанского. Это предприятия «Ружаны-Агро» и «Журавлиное».

Малоритское хозяйство «Савушкино», принадлежащее брестскому бизнесмену Александру Мошенскому, по итогам прошлого года сократило производство молока на 4,4%. Именно в него, как рассказал в ходе недавнего «Большого разговора с президентом» владелец «Савушкина продукта», он вложил 40 млн долларов, прежде чем оно начало «приносить результаты».

«Савушкино» стало одним из двух исключений в списке 20 крупнейших производителей сырого молока в Беларуси. Сократилось производство молока также в «СГЦ «Западный» (Брестский район), «Александрийское» завершило год на таком же уровне как в 2017-м, а остальные лидеры увеличили надои.

Особенно отличились входящие в состав Витебской бройлерной птицефабрики молочно-товарные фермы (17,0%), второе предприятие Александра Мошенского «Савушкина пуща» из Каменецкого района (прирост 12,7%) и молочное подразделение компании Евгения Баскина «Смолевичи Бройлер» (12,0%).

Замкнул двадцатку «самых молочных» предприятий страны сельскохозяйственный филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» с объёмом производства 19 870 тонн и ростом в 7% по сравнению с 2017 годом.

Отметим, что в целом по стране прирост производства молока в 2018 году составил 0,7% (7,035 млн тонн). Лидером среди областей стала Минщина (1,754 млн тонн), вторая – Брестчина с 1, 627 млн тонн.



