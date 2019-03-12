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Все объекты Студенческой деревни к 1 мая будут готовы к II Европейским играм
13.03.2019 — Разное | Заря над Неманам
"Студенческая деревня будет использоваться во время II Европейских игр как деревня спортсменов. Здесь будут размещаться более 6,5 тыс. членов официальных делегаций, спортсменов, участников игр. Это накладывает серьезные обязанности и требования, которые мы последовательно выполняем. Все объекты Студенческой деревни будут готовы к проведению II Европейских игр к 1 мая и будут переданы Дирекции игр для их дальнейшей подготовки к проживанию спортсменов", - сказал Сергей Рудый.
Во время
II Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня в Минске, в них примут участие порядка 4 тыс. спортсменов из 50 стран.
БелТА
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Все объекты Студенческой деревни к 1 мая будут готовы к II Европейским играм, сообщил журналистам заместитель министра образования Сергей Рудый по итогам совещания...
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