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Все объекты Студенческой деревни к 1 мая будут готовы к II Европейским играм

13.03.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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Все объекты Студенческой деревни к 1 мая будут готовы к II Европейским играм, сообщил журналистам заместитель министра образования Сергей Рудый по итогам совещания подкомитета по вопросам строительства, реконструкции, подготовки и оснащения объектов II Европейских игр, передает корреспондент БЕЛТА. 

"Студенческая деревня будет использоваться во время II Европейских игр как деревня спортсменов. Здесь будут размещаться более 6,5 тыс. членов официальных делегаций, спортсменов, участников игр. Это накладывает серьезные обязанности и требования, которые мы последовательно выполняем. Все объекты Студенческой деревни будут готовы к проведению II Европейских игр к 1 мая и будут переданы Дирекции игр для их дальнейшей подготовки к проживанию спортсменов", - сказал Сергей Рудый. 

Во время II Европейских игр будут задействованы 9 общежитий Студенческой деревни. "Все работы идут согласно графику и в рамках выделенных средств. Сейчас в Студенческой деревне завершается подготовка общежитий: они доукомплектовываются мебелью, инвентарем. Затем мы приступим к подготовке территории. Для нас самое главное, чтобы гости страны, участники игр размещались с максимальным комфортом, чтобы им ничего не мешало готовиться и выступать на соревнованиях", - отметил замминистра. 

II Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня в Минске, в них примут участие порядка 4 тыс. спортсменов из 50 стран.
 
БелТА
 
Теги: Минск
 
 
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Все объекты Студенческой деревни к 1 мая будут готовы к II Европейским играм, сообщил журналистам заместитель министра образования Сергей Рудый по итогам совещания...
 
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