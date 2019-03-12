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В преддверии 8 Марта родильное отделение Быховской ЦРБ посетила начальник отдела ЗАГС райисполкома Алла Денисова

13.03.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Их приход в этот мир всегда сопровождается громким криком. Новый человек родился! В преддверии самого прекрасного праздника – 8 Марта – женщины-мамы принимали поздравления и подарки. С приятной миссией родильное отделение центральной районной больницы посетила начальник отдела ЗАГС райисполкома Алла Денисова.

В преддверии 8 Марта родильное отделение Быховской ЦРБ посетила начальник отдела ЗАГС райисполкома Алла Денисова

Они бережно прижимают к груди своих малышей, нежно целуют их в розовые щечки. Вот оно, женское счастье! А рождение малыша – лучший подарок. Стать мамами в предпраздничные дни посчастливилось семерым быховчанкам.

Цифры «МП»:

За два месяца 2019 года в районе родились 30 мальчиков и 21 девочка. Из них 16 – это первенцы. 19 малышей родились в семьях вторыми по счету, 10 – третьими, 4 – четвертыми. Сразу в двух ячейках общества на свет появились пятые дети.

5 марта семья Ольги Сигельской пополнилась на одного члена. Женщина родила дочь.

— Мы, между прочим, 3150 весим, — с гордостью произносит новоиспеченная мамочка. И добавляет: — Все говорили, что мальчик будет. Только муж твердил: «Дочка родится!» Мне — помощница, папе – радость!

2 марта Ольга Бездниковастала мамой в третий раз. Этого события долго ждал не только супруг, но и сыновья. Безусловно, девочка станет любимицей в этой семье.

Пока делалось коллективное фото, на свет появился еще один малыш. Щелчок затвора совпал с криком новорожденного. «Мальчик!» – послышалось из родзала. Мамой настоящего богатыря, – а малыш родился весом в 4 кг – стала Наталья Максимовцова.

Здоровья вам, маленькие земляки! Счастья и терпения, мамы!

Справка «МП»: 

Самые популярныемужскиеимена — Арсений, Даниил, Владислав и Глеб. Девочек чаще называют Виктория, Милана и Софья.

Ксения ДМИТРИЕВА.

 

 

 

 

 

 
 
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  Их приход в этот мир всегда сопровождается громким криком. Новый человек родился! В преддверии самого прекрасного праздника – 8
 
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