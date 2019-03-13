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В Варшаве протестующие фермеры рассыпали на дороге яблоки и положили на трамвайные пути свинью

14.03.2019 06:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Польские фермеры, которые устроили в Варшаве протест против низкой закупочной стоимости продуктов, рассыпали на дороге яблоки и подожгли покрышки, пишет РИА Новости.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64292.php

В Варшаве протестующие фермеры рассыпали на дороге яблоки и положили на трамвайные пути свинью


Несколько десятков представителей организации работников сельского хозяйства "Агроуния" вышли на площадь Завиши рядом с центральным железнодорожным вокзалом. Их не устраивает низкая закупочная стоимость фруктов, овощей и мяса.

На дорогу участники акции высыпали яблоки, что сделало невозможным проезд по проезжей части. Стражи порядка перекрыли движение.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64292.php

В Варшаве протестующие фермеры рассыпали на дороге яблоки и положили на трамвайные пути свинью


Также протестующие подожгли автомобильные покрышки, которые через несколько минут потушили пожарные.

Кроме того, фермеры положили на трамвайные пути тушу поросенка. Это на некоторое время помешало движению трамваев.

В Варшаве протестующие фермеры рассыпали на дороге яблоки и положили на трамвайные пути свинью


По словам полицейских, этот протест фермеров незаконен, так как о нем не были осведомлены городские власти.

 
 
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  Польские фермеры, которые устроили в Варшаве протест против низкой закупочной стоимости продуктов, рассыпали на дороге яблоки и подожгли покрышки, пишет РИА...
 
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