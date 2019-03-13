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В Варшаве протестующие фермеры рассыпали на дороге яблоки и положили на трамвайные пути свинью
14.03.2019 06:40 — Разное | Виртуальный Брест
Польские фермеры, которые устроили в Варшаве протест против низкой закупочной стоимости продуктов, рассыпали на дороге яблоки и подожгли покрышки, пишет
На дорогу участники акции высыпали яблоки, что сделало невозможным проезд по проезжей части. Стражи порядка перекрыли движение.
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Польские фермеры, которые устроили в Варшаве протест против низкой закупочной стоимости продуктов, рассыпали на дороге яблоки и подожгли покрышки, пишет РИА...
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