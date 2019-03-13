В Варшаве протестующие фермеры рассыпали на дороге яблоки и положили на трамвайные пути свинью

Польские фермеры, которые устроили в Варшаве протест против низкой закупочной стоимости продуктов, рассыпали на дороге яблоки и подожгли покрышки, пишет РИА Новости .



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Несколько десятков представителей организации работников сельского хозяйства "Агроуния" вышли на площадь Завиши рядом с центральным железнодорожным вокзалом. Их не устраивает низкая закупочная стоимость фруктов, овощей и мяса.

На дорогу участники акции высыпали яблоки, что сделало невозможным проезд по проезжей части. Стражи порядка перекрыли движение.



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Также протестующие подожгли автомобильные покрышки, которые через несколько минут потушили пожарные.



Кроме того, фермеры положили на трамвайные пути тушу поросенка. Это на некоторое время помешало движению трамваев.









По словам полицейских, этот протест фермеров незаконен, так как о нем не были осведомлены городские власти.