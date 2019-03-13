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В День потребителя, 15 марта, можно проконсультироваться, позвонив на горячие линии

14.03.2019 — Разное | Радзiма  
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В 2019 году темой Дня защиты прав потребителей выбрана «Защита прав потребителей в эпоху умных технологий».

В сфере защиты прав потребителей в целом по Могилёвской области за 2018 год местными органами власти рассмотрено 1088 обращений, что  на 1,96 % или на 21 обращение больше, чем в 2017 году (1067 обращений). Наибольшее количество поступающих обращений в сфере защиты прав потребителей связано с вопросами розничной торговли — 602 обращения или 55,3 % от общего количества обращений, по вопросам бытового обслуживания — 240 или 22,1 %, по вопросам общественного питания — поступило 27 или 2,5 %, по иным вопросам в сфере защиты прав потребителей поступило 219 обращений или 20,1%. Из общего количества обращений по вопросам связанным с приобретением товаров (работ, услуг) с использованием цифровых технологий, в том числе посредством сети Интернет, в 2018 году поступило 49 обращений.

По результатам рассмотрения обращений в досудебном порядке возмещено материального ущерба в размере 18,0 тыс. рублей. В целях оказания помощи потребителям уполномоченными по защите прав потребителей составлено 68 исковых заявлений, из них 46 удовлетворены судом. По результатам рассмотрения обращений потребителям возмещено материального вреда в размере 21,6 тыс. рублей.

В рамках проведения Дня потребителя в Республике Беларусь 15 марта на территории Могилёвской области будет организованна работа горячих линий. В Главное управление торговли и услуг Могилевского облисполкома можно позвонить по телефонам 8(0222) 25-28-37, 32-74-60, 27-35-98, в Глуске — 78-9-97.

 По телефонам горячих линий во время их работы можно будет получить справочно-консультационную информацию по вопросам защиты прав потребителей в сфере торговли и услуг.

 
 
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В 2019 году темой Дня защиты прав потребителей выбрана «Защита прав потребителей в эпоху умных технологий». В сфере защиты прав потребителей в целом по Могилёвской...
 
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