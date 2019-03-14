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Сильный ветер, дождь, мокрый снег: чего ждать в выходные?
Оранжевый уровень опасности объявили синоптики Беларуси на 16 марта – ветер в этот день достигнет скорости до 15-20 м/сек.
Об этом сообщили в Гидрометцентре страны.
Ненастная погода ожидает белорусов в выходные. По данным синоптиков, самый сильный и порывистый ветер придет 16 марта. Будет идти мокрый снег или холодный дождь.
Ночью температура – от -1 до +5 градусов, днем – до +3..+10 градусов.
В воскресенье снег сменится дождем, ночью будет от 0 до 7 тепла, днем – до +7..+13°С, на юго-западе страны – до +14..+16°С.
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Оранжевый уровень опасности объявили синоптики Беларуси на 16 марта – ветер в этот день достигнет скорости до 15-20 м/сек. Об этом сообщили в Гидрометцентре страны.
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