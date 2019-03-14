«Ем мороженое и булки после шести». Секреты белорусок, чья стройная фигура не меняется с 20 лет

GO.TUT.BY пообщался с белорусками, чей вес не меняется больше 15 лет, и расспросил их о питании, тренировках и «магии», которая делает такой результат возможным.



Фото из личного архива Виктории Ермошенко

«Не корю себя за порцию мороженого или кусок торта»

Виктории Ермошенко 38 лет. При росте 175 сантиметров она весит 55 килограмм — такой же вес был и в 20 лет. По мнению девушки, залог хорошей формы — это регулярные занятия спортом:

— Не раз в полгода, а хотя бы два-три раза в неделю.

Сама Виктория с ранних лет давала телу физнагрузки — посещала секции по волейболу, баскетболу, легкой атлетике и танцы. В студенчестве перешла на формат домашних тренировок: сначала использовала в качестве утяжелителей бутылки с водой, позже обзавелась гантелями и резинками.



Фото из личного архива Виктории Ермошенко

— С 33 лет тренируюсь в тренажерном зале. Недавно превратила хобби в любимую работу — переквалифицировалась в фитнес-инструктора. Во время групповых занятий упражняюсь вместе с девочками и таким образом даю телу хорошую нагрузку. В свой единственный выходной — воскресенье — тоже хожу в зал. Я должна хорошо выглядеть и быть примером для клиентов. Они часто говорят: «Мы хотим быть, как ты».

В питании 38-летняя Виктория придерживается правила «есть часто и по чуть-чуть».



На фото Виктории 20 лет. Снимок из личного архива героини

— Стараюсь разделить пищу на пять приемов. Когда много работы, ем трижды в день, но это минимум. Мне не нравится заморачиваться с подсчетом калорий и приготовлением сложных блюд. Поэтому рацион довольно прост. Утром заливаю кипятком овсянку, добавляю замороженные ягоды или сухофрукты. В течение дня ем крупы, фрукты, овощи, фасоль, рыбу или куриную грудку. А вот фастфуда мне не хочется — понимаю, что не получу от него никакой энергии. У сына и мужа — похожий рацион. Так что нам легко планировать общее меню.

Виктория отмечает, что всегда была против голодания, диет и жестких запретов.

— Я интуитивно выбираю здоровые продукты, но не корю себя за порцию мороженого, кусок торта или банку сгущенки, которую могу съесть за раз, — улыбается девушка. — Не зацикливаюсь на том, что все съеденное надо немедленно отработать в зале. Я не отношусь к еде как к страшному греху или большому удовольствию.

По словам героини, малознакомые люди навскидку дают ей лет 20−25.

— Хотя я так не считаю. Мне кажется, что женщина должна выглядеть на свой возраст, но при этом выглядеть хорошо, ухоженно и достойно. Мне не нравится, когда люди пытаются молодиться.

«Я не зожница. Даю своему организму, что он просит и сколько просит»

38-летняя Екатерина Толстикова работает редактором городской газеты в Новополоцке. Она не считает себя зожницей, ест, что душа пожелает, из спорта выбирает пешие прогулки и при этом уже почти 20 лет сохраняет завидные пропорции — 90−66−96.



Фото из личного архива Екатерины Толстиковой

— Целенаправленно не отслеживаю свой вес. Но, если где-то вижу весы, как всякая барышня любопытствую: что там за цифра. Уже многие годы показатель держится в пределах 56−60 килограмм при росте 168 сантиметров.

Рацион Екатерины очень разнообразен. Она с удовольствием ест блинчики и «бабку», салаты и пюре с котлетками, не отказывает себе в булках и мороженом после шести.

— Мои родители родом из сельской местности. Так что на столе с детства были жареная и тушеная картошка, мясо с грибами, плов, голубцы, домашние пироги и пельмени. Никто не делал акцент на правильном питании, но и не возводил еду в культ. С ранних лет я четко усвоила: есть надо на завтрак, обед и ужин.

Екатерина Толстикова признается, что ни разу в жизни не задумывалась о подсчете калорий.



На фото Екатерине 26 лет. Снимок из личного архива героини

— По сей день даю своему организму то, что он просит и сколько просит. Видимо, он грамотно это делает, — смеется героиня.

Новополочанка никогда не сидела на диетах. Лишь раз в жизни отказывалась на месяц от сладкого — не ради похудения, а из-за проблем с кожей.

— По природе я сладкоежка. В холодное время года ем более калорийную пищу, весной заменяю булки зефиром, а летом главный десерт — это фрукты и сладкие ягоды. Даже чай раньше пила только с двумя ложками сахара. Правда, в какой-то момент перестала носить на работу баночки с сахаром, потому что его постоянно кто-то тырил, — смеется собеседница. — Так и отвыкла от сладкого чая, а заодно открыла для себя совершенно другой вкус этого напитка.

Самое популярное блюдо в меню Екатерины — овощной салат.

— С тех пор, как в Беларуси начали круглогодично продавать вкусные помидоры и огурцы, они не уходят из моего рациона. Ем салаты на обед и ужин. Могу не взять первое или гарнир, но салат съем обязательно. Правда, не с маслом, а со сметаной.

Екатерина не фанатка фитнес-залов. К тому же в насыщенном графике редактора не всегда легко выкроить час на занятие по фиксированному расписанию.

— Я не люблю бегать и прыгать. Поэтому мой спорт — это растяжка и пешие прогулки. Если нет срочных дел, хожу на работу пешком — а это несколько километров через весь город. Иногда делаю упражнения на определенные группы мышц дома в компании своего молодого человека. Вообще, мне нравится быть в движении. Например, когда приезжаю в деревню, без проблем ношу ведра с водой или собираю скошенную траву. После интеллектуального труда это своеобразная перезарядка.

Новополочанка отмечает, что поддерживать хорошую форму ей удается с минимальными затратами.



Фото из личного архива Екатерины Толстиковой

— Я не трачусь на ботокс, уколы красоты, а из искусственного во мне — только цвет волос, — смеется девушка. — Обычно мне дают лет на девять меньше, чем в паспорте. При этом не вкладываю бешеные деньги в свою внешность. Новое платье, сережки и яркая помада — вот и все мои затраты на красоту.

Главный совет, который 38-летняя героиня дает своим ровесницам, очень прост:

— Старайтесь избегать стрессов. Это очень важно и для здоровья, и для внешнего вида.

Когда я работала на телевидении, пропадала на работе с утра до полуночи. Если бы меня тогда спросили, какое у меня хобби, не нашла бы что ответить. Только в последнее время поняла, как важно давать организму отдых и положительные эмоции. Каждому человеку нужна своеобразная медитация.

«В 35 лет мои параметры — 88−60−88»

Марии Ядровой 35 лет. Сегодня она весит 49 килограмм при росте 167.

— А в 20 лет мой вес был 50, — улыбается мама двоих детей. — Сейчас я выгляжу даже миниатюрнее, чем в институтские годы. Мои параметры — 88−60−88. При этом никогда не сидела на диетах. Думаю, я бы не выдержала режима «в день — по яблоку и стакану кефира».



Фото из личного архива Марии Ядровой

Мария признается, что за хорошую фигуру в первую очередь благодарна генам.

— Я никогда ни в чем себя не ограничивала. До рождения детей вообще ела все подряд: жареную на масле картошку, мороженое, шоколад и майонезные салаты. Правда, в последние годы мода на ЗОЖ подтолкнула обратить внимание на свой рацион. Теперь уже интуитивно выбираю полезные продукты, но по-прежнему не отказываю себе в еде, — подчеркивает собеседница. — В моем рационе много овощей, на завтрак — каши и смузи. Картошке и макаронам, например, предпочитаю рис и булгур. Зато практически не ем сладкого, сдобы и мяса — просто не хочется.

Мария регулярно занимается спортом — стремится быть не просто худой, а подтянутой. Раньше она дважды в неделю ходила в спортзал, теперь — занимается дома по видеороликам из инстаграма.



На фото Марии 25 лет. Снимок из личного архива героини

— Моим детям четыре и два с половиной года, так что я мама в декрете. В данный момент заниматься дома удобнее. Обычно упражняюсь по 40 минут: один день прорабатываю пресс, второй — верхнюю часть тела, третий — ноги и бедра, а на четвертый — даю телу отдохнуть. Летом выбираюсь на длительные прогулки по району. Предпочитаю бегу быструю ходьбу, — говорит Мария. — В студенчестве, кстати, не занималась ни спортом, ни танцами. Тогда эта индустрия не была так развита, как сегодня.

По словам белоруски, окружающие часто недоумевают, как ей удается сохранять такую форму.

— Знакомые в шутку спрашивают: «Ты что, колдуешь?». А родители даже сейчас говорят, что мне нужно больше есть, — смеется героиня. — Зато близкие друзья не задают вопросов в духе «как тебе это удается?». Они знают, что я веду здоровый образ жизни, сплю по восемь часов в сутки и правильно питаюсь. Это и дает свой результат.



Фото из личного архива Марии Ядровой

Из уходовых процедур Мария Ядрова прибегает только к самым простым: делает гимнастику для лица, два раза в год — пилинги, ходит на массаж и в баню.

— По внешнему виду новые знакомые всегда дают мне меньше лет. Конечно, льстит, что не выгляжу на свой возраст.

По своему опыту Мария уверяет, что в декретном отпуске можно найти время на себя.

— Удивляюсь, когда некоторые женщины говорят, что в декрете нет времени даже помыть волосы. Я регулярно участвую в онлайн-марафонах и тренингах, выбираюсь на прогулки с подругами, планирую еще записаться на йогу и сесть на шпагат. В общем, остаюсь социальным человеком.