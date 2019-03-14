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«Ем мороженое и булки после шести». Секреты белорусок, чья стройная фигура не меняется с 20 лет
GO.TUT.BY пообщался с белорусками, чей вес не меняется больше 15 лет, и расспросил их о питании, тренировках и «магии», которая делает такой результат возможным.
«Не корю себя за порцию мороженого или кусок торта»
Виктории Ермошенко 38 лет. При росте 175 сантиметров она весит 55 килограмм — такой же вес был и в 20 лет. По мнению девушки, залог хорошей формы — это регулярные занятия спортом:
— Не раз в полгода, а хотя бы два-три раза в неделю.
Сама Виктория с ранних лет давала телу физнагрузки — посещала секции по волейболу, баскетболу, легкой атлетике и танцы. В студенчестве перешла на формат домашних тренировок: сначала использовала в качестве утяжелителей бутылки с водой, позже обзавелась гантелями и резинками.
— С 33 лет тренируюсь в тренажерном зале. Недавно превратила хобби в любимую работу — переквалифицировалась в фитнес-инструктора. Во время групповых занятий упражняюсь вместе с девочками и таким образом даю телу хорошую нагрузку. В свой единственный выходной — воскресенье — тоже хожу в зал. Я должна хорошо выглядеть и быть примером для клиентов. Они часто говорят: «Мы хотим быть, как ты».
В питании 38-летняя Виктория придерживается правила «есть часто и по чуть-чуть».
— Стараюсь разделить пищу на пять приемов. Когда много работы, ем трижды в день, но это минимум. Мне не нравится заморачиваться с подсчетом калорий и приготовлением сложных блюд. Поэтому рацион довольно прост. Утром заливаю кипятком овсянку, добавляю замороженные ягоды или сухофрукты. В течение дня ем крупы, фрукты, овощи, фасоль, рыбу или куриную грудку. А вот фастфуда мне не хочется — понимаю, что не получу от него никакой энергии. У сына и мужа — похожий рацион. Так что нам легко планировать общее меню.
Виктория отмечает, что всегда была против голодания, диет и жестких запретов.
— Я интуитивно выбираю здоровые продукты, но не корю себя за порцию мороженого, кусок торта или банку сгущенки, которую могу съесть за раз, — улыбается девушка. — Не зацикливаюсь на том, что все съеденное надо немедленно отработать в зале. Я не отношусь к еде как к страшному греху или большому удовольствию.
По словам героини, малознакомые люди навскидку дают ей лет 20−25.
— Хотя я так не считаю. Мне кажется, что женщина должна выглядеть на свой возраст, но при этом выглядеть хорошо, ухоженно и достойно. Мне не нравится, когда люди пытаются молодиться.
«Я не зожница. Даю своему организму, что он просит и сколько просит»
38-летняя Екатерина Толстикова работает редактором городской газеты в Новополоцке. Она не считает себя зожницей, ест, что душа пожелает, из спорта выбирает пешие прогулки и при этом уже почти 20 лет сохраняет завидные пропорции — 90−66−96.
— Целенаправленно не отслеживаю свой вес. Но, если где-то вижу весы, как всякая барышня любопытствую: что там за цифра. Уже многие годы показатель держится в пределах 56−60 килограмм при росте 168 сантиметров.
Рацион Екатерины очень разнообразен. Она с удовольствием ест блинчики и «бабку», салаты и пюре с котлетками, не отказывает себе в булках и мороженом после шести.
— Мои родители родом из сельской местности. Так что на столе с детства были жареная и тушеная картошка, мясо с грибами, плов, голубцы, домашние пироги и пельмени. Никто не делал акцент на правильном питании, но и не возводил еду в культ. С ранних лет я четко усвоила: есть надо на завтрак, обед и ужин.
Екатерина Толстикова признается, что ни разу в жизни не задумывалась о подсчете калорий.
— По сей день даю своему организму то, что он просит и сколько просит. Видимо, он грамотно это делает, — смеется героиня.
Новополочанка никогда не сидела на диетах. Лишь раз в жизни отказывалась на месяц от сладкого — не ради похудения, а из-за проблем с кожей.
— По природе я сладкоежка. В холодное время года ем более калорийную пищу, весной заменяю булки зефиром, а летом главный десерт — это фрукты и сладкие ягоды. Даже чай раньше пила только с двумя ложками сахара. Правда, в какой-то момент перестала носить на работу баночки с сахаром, потому что его постоянно кто-то тырил, — смеется собеседница. — Так и отвыкла от сладкого чая, а заодно открыла для себя совершенно другой вкус этого напитка.
Самое популярное блюдо в меню Екатерины — овощной салат.
— С тех пор, как в Беларуси начали круглогодично продавать вкусные помидоры и огурцы, они не уходят из моего рациона. Ем салаты на обед и ужин. Могу не взять первое или гарнир, но салат съем обязательно. Правда, не с маслом, а со сметаной.
Екатерина не фанатка фитнес-залов. К тому же в насыщенном графике редактора не всегда легко выкроить час на занятие по фиксированному расписанию.
— Я не люблю бегать и прыгать. Поэтому мой спорт — это растяжка и пешие прогулки. Если нет срочных дел, хожу на работу пешком — а это несколько километров через весь город. Иногда делаю упражнения на определенные группы мышц дома в компании своего молодого человека. Вообще, мне нравится быть в движении. Например, когда приезжаю в деревню, без проблем ношу ведра с водой или собираю скошенную траву. После интеллектуального труда это своеобразная перезарядка.
Новополочанка отмечает, что поддерживать хорошую форму ей удается с минимальными затратами.
— Я не трачусь на ботокс, уколы красоты, а из искусственного во мне — только цвет волос, — смеется девушка. — Обычно мне дают лет на девять меньше, чем в паспорте. При этом не вкладываю бешеные деньги в свою внешность. Новое платье, сережки и яркая помада — вот и все мои затраты на красоту.
Главный совет, который 38-летняя героиня дает своим ровесницам, очень прост:
— Старайтесь избегать стрессов. Это очень важно и для здоровья, и для внешнего вида.
«В 35 лет мои параметры — 88−60−88»
Марии Ядровой 35 лет. Сегодня она весит 49 килограмм при росте 167.
— А в 20 лет мой вес был 50, — улыбается мама двоих детей. — Сейчас я выгляжу даже миниатюрнее, чем в институтские годы. Мои параметры — 88−60−88. При этом никогда не сидела на диетах. Думаю, я бы не выдержала режима «в день — по яблоку и стакану кефира».
Мария признается, что за хорошую фигуру в первую очередь благодарна генам.
— Я никогда ни в чем себя не ограничивала. До рождения детей вообще ела все подряд: жареную на масле картошку, мороженое, шоколад и майонезные салаты. Правда, в последние годы мода на ЗОЖ подтолкнула обратить внимание на свой рацион. Теперь уже интуитивно выбираю полезные продукты, но по-прежнему не отказываю себе в еде, — подчеркивает собеседница. — В моем рационе много овощей, на завтрак — каши и смузи. Картошке и макаронам, например, предпочитаю рис и булгур. Зато практически не ем сладкого, сдобы и мяса — просто не хочется.
Мария регулярно занимается спортом — стремится быть не просто худой, а подтянутой. Раньше она дважды в неделю ходила в спортзал, теперь — занимается дома по видеороликам из инстаграма.
— Моим детям четыре и два с половиной года, так что я мама в декрете. В данный момент заниматься дома удобнее. Обычно упражняюсь по 40 минут: один день прорабатываю пресс, второй — верхнюю часть тела, третий — ноги и бедра, а на четвертый — даю телу отдохнуть. Летом выбираюсь на длительные прогулки по району. Предпочитаю бегу быструю ходьбу, — говорит Мария. — В студенчестве, кстати, не занималась ни спортом, ни танцами. Тогда эта индустрия не была так развита, как сегодня.
По словам белоруски, окружающие часто недоумевают, как ей удается сохранять такую форму.
— Знакомые в шутку спрашивают: «Ты что, колдуешь?». А родители даже сейчас говорят, что мне нужно больше есть, — смеется героиня. — Зато близкие друзья не задают вопросов в духе «как тебе это удается?». Они знают, что я веду здоровый образ жизни, сплю по восемь часов в сутки и правильно питаюсь. Это и дает свой результат.
Из уходовых процедур Мария Ядрова прибегает только к самым простым: делает гимнастику для лица, два раза в год — пилинги, ходит на массаж и в баню.
— По внешнему виду новые знакомые всегда дают мне меньше лет. Конечно, льстит, что не выгляжу на свой возраст.
По своему опыту Мария уверяет, что в декретном отпуске можно найти время на себя.
— Удивляюсь, когда некоторые женщины говорят, что в декрете нет времени даже помыть волосы. Я регулярно участвую в онлайн-марафонах и тренингах, выбираюсь на прогулки с подругами, планирую еще записаться на йогу и сесть на шпагат. В общем, остаюсь социальным человеком.
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