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«Бег в режиме онлайн и 4-летний спортсмен». В Гродно открыли легкоатлетический сезон

16.03.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Забег «Гродненская весна» проходит уже в восьмой раз, и с каждым годом его популярность растет. Это первые соревнования по бегу после зимнего перерыва, они же дают старт «Гродненской беговой лиге». В этом году легкоатлетический сезон на стадионе «Неман» открывают более 200 человек. Кстати, самой младшей участнице всего 4 года.
 
За восьмилетнюю историю соревнований в них приняли участие более 1500 бегунов. В состязаниях себя может попробовать любой желающий и проверить свои силы в начале сезона. В программе «Гродненской весны» 6-минутный бег для самых маленьких участников – 6-8 лет. Но в этом году стадион покоряла четырехлетний бегунья  – Маргарита Бодак.  Девочка приехала вместе с мамой Вероникой Моисеевой из Минска
 
«Бег в режиме онлайн и 4-летний спортсмен». В Гродно открыли легкоатлетический сезон
 
– Это 21-е  наше соревнование. Мы много где были, и смело можем сказать, что организация дистанций в Гродно на очень высоком уровне. К бегу меня и дочь приобщил старший сын. Мы увидели, как ему это нравится, и решили присоединиться. Тем более что это полезно, – отметила Вероника.
 
В «Гродненской весне» большую часть бегунов составили белорусы, но были и представители польских беговых клубов. Например, Дариуш Голонко приехал из Белостока.
 
«Бег в режиме онлайн и 4-летний спортсмен». В Гродно открыли легкоатлетический сезон
 
 Вообще я очень часто бываю в Гродно на различных соревнованиях, но в «Гродненской весне» принимаю участие впервые. Это очень интересный опыт. В этом сезоне еще не раз приеду к вам, – поделился Дариуш.
 
Затем по расписанию 12-минутный бег. Дальше часовой бег. Организаторы отмечают, что каждый может выбрать дистанцию по своим возможностям и самочувствию. Если кто-то перейдет на шаг, его никто не осудит. К тому же, это только начало сезона. В управлении спорта и туризма облисполкома анонсировали беговые форматы  2019-го.
 
«Бег в режиме онлайн и 4-летний спортсмен». В Гродно открыли легкоатлетический сезон
 
 Такой формат соревнований отлично подходит для начала сезона. В отличие от шоссейных марафонов, на стадионе поверхность равномерная и легче рассчитать свои силы. В этом году мы привлекли современные технологии, которые позволяют отслеживать в режиме реального времени результаты бегунов, благодаря специальным чипам и технологии хронотрек. «Гродненская весна» – в большей степени соревнования для любителей, каждый год их более 90%. И это здорово, что у стольких людей есть такое полезное хобби как бег. Кстати, другие регионы тоже подхватывают беговую волну, например, в Щучине пройдет суточный бег. Также новинка этого сезона «Августовский Канал-Трейл» – 50-километровая дистанция по лесам и бездорожью, – рассказала начальник управления спорта и туризма облисполкома Олег Андрейчик.
 
«Бег в режиме онлайн и 4-летний спортсмен». В Гродно открыли легкоатлетический сезон
«Бег в режиме онлайн и 4-летний спортсмен». В Гродно открыли легкоатлетический сезон
«Бег в режиме онлайн и 4-летний спортсмен». В Гродно открыли легкоатлетический сезон
 
К слову, в прошлом году в «Гродненской беговой лиге» приняли участие боле 700 спортсменов из разных точек мира. Сезон только начался, но уже поступают заявки на участие в гродненских соревнованиях из Новой Зеландии, Сингапура, Тайваня, стран Европы, США и Канады.
 
Несмотря на дождливую погоду, никто не сошел с дистанции и не убрал свою кандидатуру из списков. Соревнования продлятся до 15.30, все участники получат памятные медали. 
 
«Бег в режиме онлайн и 4-летний спортсмен». В Гродно открыли легкоатлетический сезон
«Бег в режиме онлайн и 4-летний спортсмен». В Гродно открыли легкоатлетический сезон
«Бег в режиме онлайн и 4-летний спортсмен». В Гродно открыли легкоатлетический сезон
«Бег в режиме онлайн и 4-летний спортсмен». В Гродно открыли легкоатлетический сезон
«Бег в режиме онлайн и 4-летний спортсмен». В Гродно открыли легкоатлетический сезон
 
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Фото автора
Вероника КОЗЛОВСКАЯ
http://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Забег «Гродненская весна» проходит уже в восьмой раз, и с каждым годом его популярность растет. Это первые соревнования по бегу после зимнего перерыва, они же дают...
 
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