|
Опубликовано видео, как произошло столкновение автомобиля ГАИ и такси на пр. Республики
16.03.2019 19:46 — Разное | Виртуальный Брест
ДТП произошло сегодня, 16 марта 2019 года в 14.43 на проспекте Республики в городе Бресте. Стоит отметить, что водитель такси двигался на разрешающий сигнал светофора, и обзор ему заслонял остановившийся пропустить пешеходов автомобиль. Он же не дал возможность водителю из автомобиля
Все фотографии
Удар был сильный, никаких шумов, которые можно было бы идентифицировать как звуковая сигнализация, не слышно. Также визуально сложно понять, насколько раньше до момента столкновения была включена световая сигнализация. Практически в сам момент удара видно, что маяки сработали.
Очевидцы раньше тоже говорили, что световая сигнализация была - просто включили её, якобы, перед самым светофором. Впрочем, забегать вперёд до проверки не будем, достоверно всё можно понять только просмотрев регистратор, установленный в автомобиле
Не следующем видео с камеры
Сейчас проезд уже освободили...
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ДТП произошло сегодня, 16 марта 2019 года в 14.43 на проспекте Республики в городе Бресте. Стоит отметить, что водитель такси двигался на разрешающий сигнал светофора,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)