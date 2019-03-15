Опубликовано видео, как произошло столкновение автомобиля ГАИ и такси на пр. Республики

ДТП произошло сегодня, 16 марта 2019 года в 14.43 на проспекте Республики в городе Бресте. Стоит отметить, что водитель такси двигался на разрешающий сигнал светофора, и обзор ему заслонял остановившийся пропустить пешеходов автомобиль. Он же не дал возможность водителю из автомобиля ГАИ увидеть такси. Его, кстати, госпитализировали.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64393.php

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Все фотографии смотрите по ссылке , а здесь только видео, которое сделано регистратором другого автомобиля такси (вопреки предположениям, он не столкнулся, а оказался лишь случайным очевидцем):

Удар был сильный, никаких шумов, которые можно было бы идентифицировать как звуковая сигнализация, не слышно. Также визуально сложно понять, насколько раньше до момента столкновения была включена световая сигнализация. Практически в сам момент удара видно, что маяки сработали.

Очевидцы раньше тоже говорили, что световая сигнализация была - просто включили её, якобы, перед самым светофором. Впрочем, забегать вперёд до проверки не будем, достоверно всё можно понять только просмотрев регистратор, установленный в автомобиле ГАИ . Скажем так - если нам её предоставят, значит световая сигнализация была, а если не предоставят, значит не была, или включили её слишком поздно.

Не следующем видео с камеры Элнет плохо, но видно, как развивалась ситуация до момента столкновения.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64393.php

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Сейчас проезд уже освободили...