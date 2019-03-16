30 лет мультсериалу «Чип и Дейл спешат на помощь»

Вы когда–нибудь видели бурундука? Такого маленького шустрого зверька с полосатой спинкой и длинным хвостом, похожего на белку. Не помните? Давно были в зоопарке… А двух бурундуков вместе, да еще в компании мышей и мухи, задорно кричащих: «Спасатели, вперед!» Теперь вспомнили? Знаменитому сериалу «Чип и Дейл спешат на помощь», с которого началось наше большое знакомство с диснеевскими мультфильмами, в марте исполняется уже три десятка лет!





О том, что с именем Уолта Диснея связано бесчисленное количество мультфильмов, знали все дети Советского Союза. Не секрет и кто были его основные герои — мышонок Микки, утенок Дональд, щенок Плуто… Вот только видеть приключения этих персонажей доводилось скорее случайно: фрагментами в какой-нибудь тематической передаче да в мини-комиксах от привозимых из-за границы жвачек. В кинотеатрах и на телевидении американским мультфильмам места не находилось. Перестройка и доступность видеомагнитофонов постепенно приоткрыли окно в мир «Диснея», однако большинство видеокассет было забито модными боевиками да фильмами для взрослых. Забытые нынче видеопрокаты оставляли детям скупой выбор: кустарно записанные сборки или древние полнометражные ленты вроде «Белоснежки», «Пиноккио» и «Дамбо». Лишь последний год существования СССР подарил ребятне настоящее заокеанское мультяшное пиршество — «Волшебный мир Диснея». Так официально называлась передача, которая по воскресеньям в шесть вечера на Центральном телевидении представляла два диснеевских сериала — «Утиные истории» и «Чип и Дейл спешат на помощь».

К моменту появления на наших экранах мультсериалов домохозяйки периода позднего СССР уже прочно подсели на заокеанские мыльные оперы, заполонившие весь эфир трех-четырех доступных телеканалов и разбавляемые не менее мыльными шоу вроде «Поля чудес». Детским программам стремительная коммерциализация советского ТВ оставляла ничтожно мало места. Кабельное и спутниковое вещание, активно развивающееся в Западной Европе и США, для нас было еще в диковинку. А ведь именно с ними и был связан начавшийся в середине восьмидесятых расцвет сериалов. Появляющиеся за рубежом специализированные каналы (новостные, музыкальные, спортивные, фильмовые, детские) стимулировали телепроизводство на заполнение резко возросшего объема вещания новыми проектами. Сериалы оказались беспроигрышным вариантом. Снимать можно дешево и быстро, зато показывать долго, почти бесконечно… Переживавшая не самые лучшие времена студия Диснея вовремя уловила тренд и создала свой телеканал. Под него пошли заказы на сериалы. Среди первых — «Утиные истории» (как обойтись без уток у Диснея!), а в часовую пару к ним сериал про спасателей.





Быстро завоевавшие симпатию Чип и Дейл не сразу стали спасателями. Впервые ушлая парочка появилась в далеком 1943 году, когда доставила уйму хлопот оказавшемуся на армейской службе Плуто. В продолжение были сняты два десятка историй, где бурундучки периодически становились оппонентами основных персонажей, — в основном задавали жару вечно недовольному Дональду… Звездный час отчаянных шалунов пробил в середине восьмидесятых. Разрабатывая концепцию «спасателей», менеджмент решил отказаться от первоначальной идеи с новым персонажем и воспользоваться Чипом и Дейлом. Так на пятом десятке лет находчивые, изобретательные и шустрые бурундуки превратились из мелких похитителей орехов в настоящих героев. Оставалось лишь придумать образ. В итоге скрупулезному Чипу досталась шляпа Индианы Джонса, а несколько безалаберному Дейлу — гавайская рубашка детектива Магнума.

Советский дубляж сохранил главным героям их имена, а вот другим членам команды повезло меньше. Большую мышь назвали Рокфором, хотя в оригинальной версии он Монтерей Джек. Оба имени соответствуют названиям сортов сыра. Вот только популярный за океаном Монтерей Джек до сих пор мало известен в наших краях, поэтому его заменили на французский Рокфор. Занимайся переводом нынешнее поколение, белокурой мышке-изобретательнице Гайке, вероятно, оставили бы оригинальное имя — Гаджет. Но в 1991 году о гаджетах у нас слышали разве что специалисты по английской филологии. Зато вторую часть ее имени — Хакврэнч — можно перевести как «гаечный ключ для взлома». Тут и сработала ассоциативная логика переводчика. Последнему члену команды добавили благозвучности. Эстетически Вжик звучит куда элегантнее, чем «молниеносная муха».





Посмотреть приключения спасателей собирались не только дети всех школьных возрастов. В прайм-тайм на эти фильмы отвлекались взрослые, словно пытаясь восполнить пробелы детства. Именно взрослые находили в них любопытные детали, которые по малолетству не замечали дети. Молодежь по фетровой шляпе и летной куртке сразу узнавала в Чипе отважного Индиану Джонса, а в гавайской рубашке Дейла, ввиду неизвестности в СССР детектива Магнума, видела намек на новых русских, которые на отдыхе меняли свои малиновые пиджаки на похожий пестро-пляжный гардероб. Многие отмечали, что в сериях хватает пародий и параллелей с культовыми книгами «Собака Баскервилей», «Кентервильское привидение», фильмами «Чужой», «Кинг-Конг», «Робокоп» или творчеством рок-группы Iron Maiden.

Команда спасателей смело берется за разные запутанные дела, до которых, казалось, нет дела людям. Тем не менее в рисованных историях можно найти и острые общественные проблемы. Достаточно вспомнить серию про культ колы, в которой секта безжалостно обирает всех поверивших в чудодейственность газированного напитка. Собственно, для многих взрослых за всей веселой беготней, с которой до этого ассоциировались мульт­фильмы «Диснея», открылось совершенно новое понимание. Фильмы были гораздо сложнее и мудрее, чем казались на первый взгляд. Они, подобно многим оте­чественным мультфильмам, учили азам дружбы, верности и взаимопомощи. А еще в некотором роде открывали неизвестный мир для страны, долгое время закрытой от этого самого мира. И такое резкое приобщение к незнакомой доселе культуре приводило порой к курьезным историям.





Один приятель, в середине девяностых впервые оказавшись в Париже, облазил магазины в поисках сыра. Искал рокфор, чеддер и камамбер. Два последних сорта он узнал благодаря именам отца и матери мультяшного Рокфора! Нашел! Купил. И несказанно счастливый вез домой. Предвкушая, как все знакомые при виде рокфора, подобно Рокфору, воскликнут: «Сы-ы-ырррр!»…

Дело было летом. Долгая дорога в душном автобусе под солнцем Франции и Германии. Благородная голубая плесень рокфора, насыщенная пенициллином и получившая в закрытом полиэтиленовом пакете небывалый стимул для роста, расцвела во всей красе. Уже в польском поезде от приятеля отсаживались, как от бомжа. А он упорно вез сыр с мечтой угостить друзей в Минске. Козырнуть своей парижской покупкой. С мечтой пришлось расстаться на границе. Таможенник, открыв пакет, поморщился и настоятельно попросил не выбрасывать содержимое на погранпереходе. Ему здесь, на жаре, работать еще полсмены, а мусор будут забирать еще нескоро.

Терпение пассажиров в вагоне после таможенного вскрытия «мечты» заканчивалось значительно быстрее, чем до этого работал пенициллин. Приятелю пришлось выскакивать на перрон и спешно топить растерявший всю свою благородность голубизны рокфор в туалете брестского вокзала. Вагон проветривали до Минска





Эх, знал бы он настоящее имя Рокфора — Монтерей Джек, в такую историю точно бы не попал! Этот американский сыр не столь чувствителен к перепадам температур.