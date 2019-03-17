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Сотрудники милиции Пружанского РОВД обнаружили мини-завод самогона
18.03.2019 11:46 — Разное | Виртуальный Брест
В ходе проведения рейдовых мероприятий сотрудники милиции Пружанского РОВД, ОМОН УВД и УИМ Свислочского РОВД в лесном массиве, вблизи д. Гурчины Свислочского р-на Гродненской области обнаружен мини-завод по производству самогона.
Как отметил начальник отдела охраны правопорядка и профилактики Пружанского РОВД подполковник милиции Павел Сандригайло, в ходе осмотра сотрудниками милиции обнаружено и уничтожено 3660 л самогонной браги. Мини-завод изъят и передан сотрудникам Свислочского РОВД. Проводится проверка.
По словам начальника управления охраны общественного порядка и профилактики полковника милиции Геннадия Войтовича, с начала года сотрудниками милиции Брестчины было изъято 37 самогонных аппаратов, уничтожено 340 литров самогона и 7429 литров самогонной браги.
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В ходе проведения рейдовых мероприятий сотрудники милиции Пружанского РОВД, ОМОН УВД и УИМ Свислочского РОВД в лесном массиве, вблизи д. Гурчины Свислочского...
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