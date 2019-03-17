Турнир по стрельбе с призами в «Тир-клубе 7.62 мм»

В Дзержинском «Тир-клуб 7.62 мм» состоится Турнир по стрельбе с призами.

Дзержинский «Тир-клуб 7.62 мм» приглашает всех желающих в апрельском Турнире по стрельбе с призами. В программе три дисциплины по 15 выстрелов, три вида оружия, дистанция — 6 метров.

Призы:

1 место — смартфон XIAOMI;

2 место — фитнес-браслет;

3 место — портативное зарядное устройство.

Регистрация участников проводится в период с 19 по 29 марта 2019 года. Вступительный взнос — 12 рублей.

Всю информацию по тиру можно посмотреть ТУТ .

Справки по телефону: +375 (29) 879-63-68 (Viber, Telegram).

Место проведения: г.Дзержинск, ул. К.Маркса, 10 (вход со двора).



