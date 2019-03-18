Статкевич рассказал, что думает о формате празднования Дня Воли в этом году

интервью belsat.eu, БНК формальное решение о формате празднования Дня Воли примет в четверг, но сам Статкевич не видит смысла присоединяться к организации концерта в Гродно или в Киевском сквере в Минске. Как рассказал политик вbelsat.eu, БНК формальное решение о формате празднования Дня Воли примет в четверг, но сам





Проводить отдельные акции БНК пока также не планирует.





По словам Статкевича, год назад часть демократической оппозиции фактически «сдала политическую составляющую Дня Воли»: они отмежевались от протестной акции на площади Якуба Коласа и сосредоточились исключительно на организации праздничного концерта, на котором сами запретили политические лозунги.





«Меньшинство оргкомитета вопреки общему решению побежало договариваться с чиновниками и сдало политическую составляющую, которая была всегда, которая необходима, и подставило тех, кто все же вышел на протестную акцию. Год назад я написал, как пройдет БНР-101: наученный горьким опытом БНК с этими людьми, которыми неизвестно кто управляет, в оргкомитет не войдет. А без нас им нечего продавать — не на что обменивать свои концерты. Поэтому их привычно пошлют на «Бангалор» — и они туда привычно пойдут. К сожалению, мой прогноз сбылся. Одни пошли в Киевский сквер, с другой стороны от Бангалор. А другие поехали на местный «Бангалор» в Гродно», — говорит Статкевич.



