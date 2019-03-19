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Кто из минчан сможет построить квартиру в Смолевичах: объясняем суть указа
На днях президент Беларуси
Что это за указ?
Год назад уже был реализован
С учетом этих вопросов, Минстройархитектуры предложило новый проект указа, который на днях и подписал президент.
Только для минчан
Согласно указу № 103, в Смолевичах будут строить дом только для минчан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это эксперимент. Приживется ли он, покажет время.
Сколько нужно стоять в очереди?
Раньше предложения строиться в Смолевичах направляли минским очередникам заказными письмами. И предлагали лишь тем, кто стоит в очереди давно.
Сейчас, чтобы построить квартиру в экспериментальном доме, минчане-очередники, независимо от того, сколько стоят в очереди, могут сами написать заявления. Если заявлений будет больше, чем квартир, то предпочтение отдадут тем, кто дольше всех стоит на учете нуждающихся.
Кто может рассчитывать на господдержку?
— Те граждане, которые написали заявление и заключили договор на строительство квартиры в экспериментальном доме, и претендуют на получение субсидии или кредита (подпадают под указы № 13 и 240), будут иметь право обратиться в местные исполнительные органы для рассмотрения этого вопроса. Раньше воспользоваться субсидией можно было лишь тогда, когда на строительство квартиры направил исполком. Если же очередник не подходит под льготные категории указов № 240 и 13, то будет строиться в экспериментальном доме без субсидии, но с ограниченной прибылью застройщика не более 5%, — рассказал специалист.
Напомним, что минчан, которые построятся в Смолевичах, снимут с учета нуждающихся в Минске. Произойдет это после оформления прав на построенное жилье.
Куда обращаться?
Строить экспериментальный дом будут долевым способом. Заказчик — КУП «Управление капитального строительства Миноблисполкома».
Как и куда подавать заявления, станет известно позже, когда по строящемуся дому будет готова проектная декларация, в которой, в том числе, будет указано и точное количество квартир.
Так, в пункте 7 указа № 103 прописано, что Мингорсиполком должен обеспечить информирование граждан о возможности строительства жилых помещений в жилом доме посредством размещения необходимой информации в СМИ, а также в доступных для обозрения местах на информационных стендах исполнительных органов и их сайтов в Интернете.
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Кто может писать заявление на строительство и будут ли льготы - читайте в материале.
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