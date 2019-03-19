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Кто из минчан сможет построить квартиру в Смолевичах: объясняем суть указа

20.03.2019 00:11 — Разное | Tut.by  
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На днях президент Беларуси подписал указ № 103 о строительстве в порядке эксперимента многоквартирного жилого дома в Смолевичах для состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в Минске. Он вступит в силу 21 марта. Объясняем, как будет работать указ и кто может на него рассчитывать.

Что это за указ?

Год назад уже был реализован пилотный проект, который позволил минским льготникам строиться в Смолевичах с привлечением субсидий. Проект оказался несовершенным и в новостройку с трудом набрали минчан, которые согласились жить в городе-спутнике. Проблема была в том, что люди, простоявшие в очередях по 20−30 лет, отказывались менять столицу на пригород. А тем, кто стал недавно, закон не позволял этого сделать: исполкомы должны предложить строится тем, кто стал на очередь первым. Вот и выходило, что «первые» в основном отказывались, а тем, кто стоял в «хвосте» и, возможно, были бы и не против построиться в Смолевичах, никто и не предлагал. Получался замкнутый круг.

С учетом этих вопросов, Минстройархитектуры предложило новый проект указа, который на днях и подписал президент.

Только для минчан

Согласно указу № 103, в Смолевичах будут строить дом только для минчан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это эксперимент. Приживется ли он, покажет время.

Сколько нужно стоять в очереди?

Раньше предложения строиться в Смолевичах направляли минским очередникам заказными письмами. И предлагали лишь тем, кто стоит в очереди давно.

Сейчас, чтобы построить квартиру в экспериментальном доме, минчане-очередники, независимо от того, сколько стоят в очереди, могут сами написать заявления. Если заявлений будет больше, чем квартир, то предпочтение отдадут тем, кто дольше всех стоит на учете нуждающихся.

Кто может рассчитывать на господдержку?

— Те граждане, которые написали заявление и заключили договор на строительство квартиры в экспериментальном доме, и претендуют на получение субсидии или кредита (подпадают под указы № 13 и 240), будут иметь право обратиться в местные исполнительные органы для рассмотрения этого вопроса. Раньше воспользоваться субсидией можно было лишь тогда, когда на строительство квартиры направил исполком. Если же очередник не подходит под льготные категории указов № 240 и 13, то будет строиться в экспериментальном доме без субсидии, но с ограниченной прибылью застройщика не более 5%, — рассказал специалист.

Шпаргалка: какие субсидии на жилье получат очередники по 240-му указу

Напомним, что минчан, которые построятся в Смолевичах, снимут с учета нуждающихся в Минске. Произойдет это после оформления прав на построенное жилье.

Куда обращаться?

Строить экспериментальный дом будут долевым способом. Заказчик — КУП «Управление капитального строительства Миноблисполкома».

Как и куда подавать заявления, станет известно позже, когда по строящемуся дому будет готова проектная декларация, в которой, в том числе, будет указано и точное количество квартир.

Так, в пункте 7 указа № 103 прописано, что Мингорсиполком должен обеспечить информирование граждан о возможности строительства жилых помещений в жилом доме посредством размещения необходимой информации в СМИ, а также в доступных для обозрения местах на информационных стендах исполнительных органов и их сайтов в Интернете.

 
Теги: Минск
 
 
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