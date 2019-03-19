ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Возросшая мощность и увеличенная дальность хода: Tesla обновила прошивку седана Model 3

20.03.2019 09:05 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Как известно, компания Tesla регулярно обновляет прошивку системы управления для улучшения характеристик своих электромобилей, включая младшую Model 3. Скачать и активировать обновленную прошивку владельцы могут через интернет — на днях новый софт стал доступен для всех версий седана Tesla.


Планы по грядущему обновлению программного обеспечения для Model 3 Илон Маск озвучил в феврале во время презентации самой доступной версии электрокара — Standard Range. А в конце прошлой недели владельцы Model 3 Long Range начали получать обновления под номером 2019.5.15, сообщает Moscow Tesla Club. Обновление софта позволило увеличить запас хода таких Model 3 с задним приводом на 15 миль (около 25 км) — теперь машины способны преодолеть на одной зарядке до 325 миль (523 км).


В минувший понедельник появилось еще одно обновление (2019.8.2), повышающее отдачу электромоторов всех модификаций Model 3. В среднем мощность повысилась на 5%, но точных показателей калифорнийская компания не разглашает. В отношении характеристик, к примеру, для полноприводной Model 3 Performance новая прошивка принесла увеличение максимальной скорости до 261 км/ч.

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как известно, компания Tesla регулярно обновляет прошивку системы управления для улучшения характеристик своих электромобилей, включая младшую Model 3. На днях новый...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сегодня в газетные киоски поступит очередной выпуск «Полесской правды»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика