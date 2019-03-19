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Возросшая мощность и увеличенная дальность хода: Tesla обновила прошивку седана Model 3
Как известно, компания Tesla регулярно обновляет прошивку системы управления для улучшения характеристик своих электромобилей, включая младшую Model 3. Скачать и активировать обновленную прошивку владельцы могут через интернет — на днях новый софт стал доступен для всех версий седана Tesla.
Планы по грядущему обновлению программного обеспечения для Model 3 Илон Маск озвучил в феврале во время презентации самой доступной версии электрокара —
В минувший понедельник появилось еще одно обновление (2019.8.2), повышающее отдачу электромоторов всех модификаций Model 3. В среднем мощность повысилась на 5%, но точных показателей калифорнийская компания не разглашает. В отношении характеристик, к примеру, для полноприводной Model 3 Performance новая прошивка принесла увеличение максимальной скорости до 261 км/ч.
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Как известно, компания Tesla регулярно обновляет прошивку системы управления для улучшения характеристик своих электромобилей, включая младшую Model 3. На днях новый...
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