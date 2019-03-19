Возросшая мощность и увеличенная дальность хода: Tesla обновила прошивку седана Model 3

Как известно, компания Tesla регулярно обновляет прошивку системы управления для улучшения характеристик своих электромобилей, включая младшую Model 3. Скачать и активировать обновленную прошивку владельцы могут через интернет — на днях новый софт стал доступен для всех версий седана Tesla.





Планы по грядущему обновлению программного обеспечения для Model 3 Илон Маск озвучил в феврале во время презентации самой доступной версии электрокара — Standard Range . А в конце прошлой недели владельцы Model 3 Long Range начали получать обновления под номером 2019.5.15, сообщает Moscow Tesla Club . Обновление софта позволило увеличить запас хода таких Model 3 с задним приводом на 15 миль (около 25 км) — теперь машины способны преодолеть на одной зарядке до 325 миль (523 км).





В минувший понедельник появилось еще одно обновление (2019.8.2), повышающее отдачу электромоторов всех модификаций Model 3. В среднем мощность повысилась на 5%, но точных показателей калифорнийская компания не разглашает. В отношении характеристик, к примеру, для полноприводной Model 3 Performance новая прошивка принесла увеличение максимальной скорости до 261 км/ч.