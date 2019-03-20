Вот и наступила долгожданная весна, а вместе с ней и пора сбора березового сока. С началом сезона заготовки сока государственная лесная охрана по традиции особое внимание уделяет охране березовых рощ и смешанных лесов, где произрастают спелые березы, поскольку самовольная заготовка сока без разрешительных документов в республике запрещена.

Согласно правилам заготовки второстепенных лесных ресурсов и осуществления побочного пользования, заготавливать березовый сок можно только в перестойных и спелых лесах, предназначенных для рубок главного пользования. Но, не более чем за пять лет до их рубки, и способами, которые не могут нанести вред деревьям. Для промышленной заготовки березового сока необходимо приобрести лесной билет и получить разрешение от лесхоза, а лесничество определит конкретные участки заготовки.

В лесничествах определяются участки леса, предназначенные для заготовки березового сока гражданами для собственных нужд. Все желающие заготовить сок должны обратиться в лесничество. Специалисты укажут специально отведенные для сбора сока участки, проведут инструктаж и проконтролируют технологию подсочки. В лесничествах можно будет приобрести и заготовленный сок. Цены останутся приемлемыми, в пределах 0,22-0,28 руб/ литр.

Также необходимо помнить, что за нарушение правил заготовки сока предусмотрена административная ответственность согласно Кодексу Республики Беларусь об административных правонарушениях. Так, согласно статье 15.26 КоАП заготовка древесного сока на территории, где такие заготовки запрещены, либо сбор без разрешительного документа, когда его получение обязательно, или не в соответствии с ним – влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до 20 базовых величин, на индивидуального предпринимателя – до 100 базовых величин, а на юридическое лицо – до 500 базовых величин. Нарушение установленных сроков, применение запрещенных средств или методов заготовки древесного сока либо иное нарушение правил заготовки влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до 20 базовых величин, на индивидуального предпринимателя – до 100 базовых величин, а на юридическое лицо – до 500 базовых величин.

Законодательством также определены территории, на которых заготовка древесных соков запрещается. К ним относятся городские, курортные леса и лесопарковые части зеленых зон; прибрежные полосы рек, озер, водохранилищ и других водных объектов; полосы отвода железных и автомобильных дорог, иных транспортных и коммуникационных линий; населенные пункты; дендрологические парки, ботанические сады; историко-культурные заповедники, мемориальные парки, археологические памятники; места обитания диких животных и произрастания дикорастущих растений, отнесенных к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь; территории санаториев, домов отдыха, курортов и учреждений здравоохранения, а также округа и зоны санитарной охраны курортов; места массового отдыха населения.

Подготовила Н. ТЫШКОВСКАЯ.