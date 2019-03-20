|
Соболенко вышла в 1/8 финала парного разряда на турнире в Майами
Арина Соболенко вместе с бельгийкой Элизе Мертенс успешно преодолели стартовый барьер парного разряда на турнире в Майами.
В матче 1/16 финала Арина Соболенко и Элизе Мертенс взяли верх над интернациональным дуэтом Елена Отсапенко (Латвия) / Даниэль Коллинз (США) — 6:3, 6:0.
Арина Соболенко и Элизе Мертенс выступают вместе всего лишь на третьем турнире. На прошлой неделе они взяли парный титул на престижных соревнованиях в американском Индиан-Уэллсе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Арина Соболенко вместе с бельгийкой Элизе Мертенс успешно преодолели стартовый барьер парного разряда на турнире в Майами.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)