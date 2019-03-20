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Соболенко вышла в 1/8 финала парного разряда на турнире в Майами

21.03.2019 19:24 — Разное | Tut.by  
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Арина Соболенко вместе с бельгийкой Элизе Мертенс успешно преодолели стартовый барьер парного разряда на турнире в Майами.

В матче 1/16 финала Арина Соболенко и Элизе Мертенс взяли верх над интернациональным дуэтом Елена Отсапенко (Латвия) / Даниэль Коллинз (США) — 6:3, 6:0.

Арина Соболенко и Элизе Мертенс выступают вместе всего лишь на третьем турнире. На прошлой неделе они взяли парный титул на престижных соревнованиях в американском Индиан-Уэллсе.

 
 
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Арина Соболенко вместе с бельгийкой Элизе Мертенс успешно преодолели стартовый барьер парного разряда на турнире в Майами.
 
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