Соболенко вышла в 1/8 финала парного разряда на турнире в Майами

Арина Соболенко вместе с бельгийкой Элизе Мертенс успешно преодолели стартовый барьер парного разряда на турнире в Майами.

В матче 1/16 финала Арина Соболенко и Элизе Мертенс взяли верх над интернациональным дуэтом Елена Отсапенко (Латвия) / Даниэль Коллинз (США) — 6:3, 6:0.

Арина Соболенко и Элизе Мертенс выступают вместе всего лишь на третьем турнире. На прошлой неделе они взяли парный титул на престижных соревнованиях в американском Индиан-Уэллсе.