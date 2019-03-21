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Официальная информация о ДТП с участием микроавтобуса и трактора

22.03.2019 16:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Бресте микроавтобус врезался в прицеп трактора. Для деблокировки водителя потребовалась помощь спасателей, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64563.php

Официальная информация о ДТП с участием микроавтобуса и трактора

смотреть больше фото и видео с места происшествия

Звонок о дорожно-транспортном происшествии поступил в УМЧС сегодня, 22 марта 2019 года в 11.44.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64563.php

Официальная информация о ДТП с участием микроавтобуса и трактора

На путепроводе по улице 28 июля микроавтобус "Фольксваген" столкнулся с попутно двигавшимся трактором МТЗ-80. Водитель автомобиля оказался заблокированным в салоне. Работники МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента его деблокировали. С травмами различной степени тяжести мужчину госпитализировали в Брестскую областную больницу.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64563.php

Официальная информация о ДТП с участием микроавтобуса и трактора

В результате ДТП микроавтобус получил механические повреждения. Тракторист не пострадал.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64563.php

Официальная информация о ДТП с участием микроавтобуса и трактора

Фото УМЧС Брестской области

 
Теги: Брест
 
 
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  В Бресте микроавтобус врезался в прицеп трактора. Для деблокировки водителя потребовалась помощь спасателей, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС. ...
 
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