|
Официальная информация о ДТП с участием микроавтобуса и трактора
22.03.2019 16:56 — Разное | Виртуальный Брест
В Бресте микроавтобус врезался в прицеп трактора. Для деблокировки водителя потребовалась помощь спасателей, сообщили БЕЛТА в областном управлении
Звонок о дорожно-транспортном происшествии поступил в УМЧС сегодня, 22 марта 2019 года в 11.44.
На путепроводе по улице 28 июля микроавтобус "Фольксваген" столкнулся с попутно двигавшимся трактором МТЗ-80. Водитель автомобиля оказался заблокированным в салоне. Работники
В результате ДТП микроавтобус получил механические повреждения. Тракторист не пострадал.
Фото УМЧС Брестской области
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Бресте микроавтобус врезался в прицеп трактора. Для деблокировки водителя потребовалась помощь спасателей, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)