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Работники ЖКХ Хотимщины отмечают свой профессиональный праздник
22.03.2019 — Разное | Новости Хотимска
Ежегодно каждое четвертое воскресенье марта в Республике Беларусь отмечается профессиональный праздник работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства Беларуси. Это праздник людей, чей нелегкий и ответственный труд в значительной степени определяет условия жизни и быта жителей нашей страны.
В торжественном мероприятии, посвященном празднику, с поздравлениями и словами благодарности труженикам сферы выступили Дмитрий Рубан, председатель Хотимского райисполкома и Сергей Винников, директор Хотимского УКП «Жилкомхоз».
В приветственной речи Дмитрий Рубан отметил, что благодаря профессионализму работников жилищно-коммунального хозяйства задачи, поставленные перед ними, решаются оперативно и качественно, и пожелал одной из самых сложных сфер экономики стабильного развития, а ее сотрудникам — безаварийной работы и достойных условий труда.
Соб. информ.
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Ежегодно каждое четвертое воскресенье марта в Республике Беларусь отмечается профессиональный праздник работников бытового обслуживания населения и...
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