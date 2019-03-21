Работники ЖКХ Хотимщины отмечают свой профессиональный праздник

Ежегодно каждое четвертое воскресенье марта в Республике Беларусь отмечается профессиональный праздник работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства Беларуси. Это праздник людей, чей нелегкий и ответственный труд в значительной степени определяет условия жизни и быта жителей нашей страны.

В торжественном мероприятии, посвященном празднику, с поздравлениями и словами благодарности труженикам сферы выступили Дмитрий Рубан, председатель Хотимского райисполкома и Сергей Винников, директор Хотимского УКП «Жилкомхоз».

В приветственной речи Дмитрий Рубан отметил, что благодаря профессионализму работников жилищно-коммунального хозяйства задачи, поставленные перед ними, решаются оперативно и качественно, и пожелал одной из самых сложных сфер экономики стабильного развития, а ее сотрудникам — безаварийной работы и достойных условий труда.

















Соб. информ.