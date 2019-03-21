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Работники ЖКХ Хотимщины отмечают свой профессиональный праздник

22.03.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Ежегодно каждое четвертое воскресенье марта в Республике Беларусь отмечается профессиональный праздник работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства Беларуси. Это праздник людей, чей нелегкий и ответственный труд в значительной степени определяет условия жизни и быта жителей нашей страны.

В торжественном мероприятии, посвященном празднику, с поздравлениями и словами благодарности труженикам сферы выступили Дмитрий Рубан, председатель Хотимского райисполкома и Сергей Винников, директор Хотимского УКП «Жилкомхоз».

В приветственной речи Дмитрий Рубан отметил, что благодаря профессионализму работников жилищно-коммунального хозяйства задачи, поставленные перед ними, решаются оперативно и качественно, и пожелал одной из самых сложных сфер экономики стабильного развития, а ее сотрудникам — безаварийной работы и достойных условий труда.

Работники ЖКХ Хотимщины отмечают свой профессиональный праздник

Работники ЖКХ Хотимщины отмечают свой профессиональный праздник

 

Работники ЖКХ Хотимщины отмечают свой профессиональный праздник

Работники ЖКХ Хотимщины отмечают свой профессиональный праздник

 

 Соб. информ.

 
 
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Ежегодно каждое четвертое воскресенье марта в Республике Беларусь отмечается профессиональный праздник работников бытового обслуживания населения и...
 
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