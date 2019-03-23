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В Судане загорелся президентский дворец

24.03.2019 09:17 — Разное | Партизан  
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Президентский дворец горит в суданской столице Хартуме, передает РИА Новости.



По данным канала «Аль-Арабия», загорелась часть исторического дворца суданских руководителей близ Нила.

Президент Судана и часть его администрации работают в новой резиденции, в нескольких сотнях метров от старого дворца.

Есть ли пострадавшие в результате возгорания, пока не сообщается.

 

 
 
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Президентский дворец горит в суданской столице Хартуме, передает РИА Новости.
 
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