В Судане загорелся президентский дворец









По данным канала «Аль-Арабия», загорелась часть исторического дворца суданских руководителей близ Нила.





Президент Судана и часть его администрации работают в новой резиденции, в нескольких сотнях метров от старого дворца.





Есть ли пострадавшие в результате возгорания, пока не сообщается.



