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На границе с Польшей возможны трудности с пересечением границы грузовиков

24.03.2019 — Разное | Вороновская газета  
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На границе с Польшей возможны трудности с пересечением границы грузовиков

Гродненская региональная таможня предупреждает о возможных трудностях у перевозчиков при пересечении белорусско-польской границы.

«По информации, полученной от Республики Польша, сегодня в 5 утра по белорусскому времени в работе программных продуктов польской таможенной службы произошел сбой, что сказывается на ритмичности приема грузовых транспортных средств сопредельной стороной», — рассказала официальный представитель Гродненской региональной таможни Юлия Романюк.

Сообщается, что в пунктах пропуска «Брузги» и «Берестовица» уже начали собираться очереди из грузовиков, движущихся в Польшу. Перевозчикам следует учитывать данную информацию при построении маршрутов.

www.sb.by

 
 
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Гродненская региональная таможня предупреждает о возможных трудностях у перевозчиков при пересечении белорусско-польской границы. «По информации, полученной от...
 
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