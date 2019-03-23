На границе с Польшей возможны трудности с пересечением границы грузовиков





Гродненская региональная таможня предупреждает о возможных трудностях у перевозчиков при пересечении белорусско-польской границы.

«По информации, полученной от Республики Польша, сегодня в 5 утра по белорусскому времени в работе программных продуктов польской таможенной службы произошел сбой, что сказывается на ритмичности приема грузовых транспортных средств сопредельной стороной», — рассказала официальный представитель Гродненской региональной таможни Юлия Романюк.

Сообщается, что в пунктах пропуска «Брузги» и «Берестовица» уже начали собираться очереди из грузовиков, движущихся в Польшу. Перевозчикам следует учитывать данную информацию при построении маршрутов.

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