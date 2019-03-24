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Сморгонская межрайинспекция охраны животного и растительного мира напоминает о запрете на лов рыбы
25.03.2019 — Разное | Светлы шлях
С 1 апреля в Гродненской, Минской и Могилевской областях устанавливается общий запрет на вылов всех видов рыб, который продлится по 30 мая (аналогичный запрет уже действует с 20 марта по 18 мая в рыболовных угодьях Брестской и Гомельской областей).
Применение любых других орудий или способов лова в период запрета квалифицируется как нарушение и влечет наложение штрафа в размере от 20 (510 руб.) до 50 (1275 руб.) базовых величин. За выловленную незаконным способом рыбу нарушитель обязан возместить вред, который в период нерестового запрета исчисляется по тройным таксам.
На протяжении всего периода запрета гражданам запрещено пользоваться маломерными судами как для рыболовства, так и для иных целей. Сроки общего весеннего запрета пересекаются с нерестовыми запретами, установленными отдельно на некоторые виды рыбы – щуку, судака. До 15 апреля запрещается лов щуки, а с 15 апреля по 30 мая запрещено ловить судака. Поэтому рыбу, пойманную в период запрета на добычу конкретного вида, необходимо отпустить обратно в водоем.
В указанный нерестовый период также запрещается добывать рака узкопалого (длиннопалого).
* Круглосуточный номер телефона доверия инспекции 8(01592) 3-26-74.
Изображение использовано в качестве иллюстрации.
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С 1 апреля в Гродненской, Минской и Могилевской областях устанавливается общий запрет на вылов всех видов рыб, который продлится по 30 мая (аналогичный запрет уже...
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