Рядом с российской базой в Сирии пролетел американский стратегический бомбардировщик
Размер текста:
A
A
A
Пассажиры авиалайнера Airbus A320 авиакомпании Syrian Arab Airlines сняли на видео американский стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress, пролетавший около российской военной базы Хмеймим, портал Avia.pro. сообщает
По дороге на Домачево два автомобиля оказались в кювете, один из них с дипномерами
15:40,
Виртуальный Брест
Девушку в инвалидной коляске не пустили в самолет. Сказали, что она не соответствует параметрам
19:00,
Tut.by
Заморозки до минус трех. Какой будет погода в начале предстоящей недели
17:37,
Tut.by
Налоговая попросила минчан сообщить о нелегально сдающих квартиры. Сколько человек откликнулось
21:06,
Tut.by
Россияне не легионеры, БАТЭ без Капского, «Динамо» без Чижа, а «Брест» заплатил-таки «Неману»: всё о стартующем чемпионате Беларуси
20:31,
СТВ
Зарплаты, пенсии, цены, занятость. Как изменится жизнь в Барановичском регионе после рабочего визита Президента
20:41,
СТВ
Минтранс с 25 марта вводит сезонные ограничения нагрузок на республиканских дорогах
17:17,
БелТА
Не Дворец Спорта, а сразу «Минск-Арена». Видеоотчет с концерта ЛСП
20:30,
Tut.by
Станислав Черчесов: «Если бы Казахстан проиграл Шотландии 0:3, два дня бы рассказывал игрокам, что с ними нужно играть от ножа»
19:33,
Tribuna.com
Навукоўцы Беларусі падтрымалі мараторый на вясновае паляванне на птушак
15:46,
Радзiма
По Источникам
Свежие новости
Самое читаемое
Интересы
Повышение температуры, потливость - что говорит о заболеваниях крови? Гематологи ответят вопросы 24.03.2019,
Tut.by
«Мозгов у вас нет». Лукашенко раскритиковал министра спорта за неправильный перенос стрельбища «Минской лыжни» 24.03.2019,
Tut.by
«Трудовой мигрант»: «В 40 лет стала домработницей в Италии, чтобы в Беларуси переехать из однушку в двушку» 24.03.2019,
Tut.by
По дороге на Домачево два автомобиля оказались в кювете, один из них с дипномерами 24.03.2019,
Виртуальный Брест
Девушку в инвалидной коляске не пустили в самолет. Сказали, что она не соответствует параметрам 24.03.2019,
Tut.by
Заморозки до минус трех. Какой будет погода в начале предстоящей недели 24.03.2019,
Tut.by
Налоговая попросила минчан сообщить о нелегально сдающих квартиры. Сколько человек откликнулось 24.03.2019,
Tut.by
В Гомеле умерла бывшая начальник областной налоговой Галина Пашед
19.03.2019,
Tut.by
«Ей бы остановиться». В Гомеле сотни людей пришли проститься с Галиной Пашед
20.03.2019,
Tut.by
Почему все берут, не боясь ни тюрьмы, ни президентских разносов. И брать будут
20.03.2019,
Tut.by
Почему Союзное государство превращается в яблоко раздора или как один из партнеров игнорирует основные экономические принципы союза
20.03.2019,
21.by
Борис Годунов: 5 фактов из жизни карьериста и интригана
21.03.2019,
СТВ
Рванет вверх или упадет ниже 2 рублей? Что будет с долларом, который падает восьмые торги подряд
21.03.2019,
Tut.by
Правила заготовки березового сока (инфографика)
21.03.2019,
Кировец