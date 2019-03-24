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Рядом с российской базой в Сирии пролетел американский стратегический бомбардировщик

25.03.2019 14:00 — Разное | Tut.by  
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Пассажиры авиалайнера Airbus A320 авиакомпании Syrian Arab Airlines сняли на видео американский стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress, пролетавший около российской военной базы Хмеймим, сообщает портал Avia.pro.

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