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Саша Яковлев из Горок победил на фестивале «Happy Song» в Минске

25.03.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Ученик детской школы искусств и вокально-хорового мастерства Александр Яковлев стал Лауреатом I степени на  открытом фестивале детской эстрадной песни «Happy song» в Минске. Он занимается в классе преподавателя Алины Белясовой.

 

Саша Яковлев из Горок победил на фестивале «Happy Song» в Минске

 

За победу в своей возрастной категории Саша получил сертификат на запись песни от студии звукозаписи «Phoenix Records», кубок, подарки и сладкие призы от Lovely sweet Flowers.

Конкурс проходил очень динамично, позитивно, съемку вел телеканал Европа+. Участники и организаторы остались довольны атмосферой конкурса.

Директор ДШИиВХМ Оксана Запевалова


 
Теги: Минск
 
 
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  Ученик детской школы искусств и вокально-хорового мастерства Александр Яковлев стал Лауреатом I степени на  открытом фестивале детской эстрадной песни «Happy song»...
 
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