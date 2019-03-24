Саша Яковлев из Горок победил на фестивале «Happy Song» в Минске

Ученик детской школы искусств и вокально-хорового мастерства Александр Яковлев стал Лауреатом I степени на открытом фестивале детской эстрадной песни «Happy song» в Минске. Он занимается в классе преподавателя Алины Белясовой.





За победу в своей возрастной категории Саша получил сертификат на запись песни от студии звукозаписи «Phoenix Records», кубок, подарки и сладкие призы от Lovely sweet Flowers.

Конкурс проходил очень динамично, позитивно, съемку вел телеканал Европа+. Участники и организаторы остались довольны атмосферой конкурса.

Директор ДШИиВХМ Оксана Запевалова