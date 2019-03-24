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Саша Яковлев из Горок победил на фестивале «Happy Song» в Минске
25.03.2019 — Разное | Горецкий вестник
Ученик детской школы искусств и вокально-хорового мастерства Александр Яковлев стал Лауреатом I степени на открытом фестивале детской эстрадной песни «Happy song» в Минске. Он занимается в классе преподавателя Алины Белясовой.
За победу в своей возрастной категории Саша получил сертификат на запись песни от студии звукозаписи «Phoenix Records», кубок, подарки и сладкие призы от Lovely sweet Flowers.
Конкурс проходил очень динамично, позитивно, съемку вел телеканал Европа+. Участники и организаторы остались довольны атмосферой конкурса.
Директор ДШИиВХМ Оксана Запевалова
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Ученик детской школы искусств и вокально-хорового мастерства Александр Яковлев стал Лауреатом I степени на открытом фестивале детской эстрадной песни «Happy song»...
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