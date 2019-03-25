Apple представила видеосервис с собственными сериалами

Apple представила собственный стриминговый сервис Apple TV+ с оригинальными фильмами и сериалами. Платформа доступна более чем в 100 странах, но информации о запуске в России и Беларуси пока нет. Об этом пишет vc.ru .



Изображение: Apple / vc.ru

Сколько будет стоить подписка на TV+, в Apple пока не рассказали. Другие детали работы сервиса в компании пока также не стали раскрывать.

О фильмах и сериалах сервиса со сцены рассказали актеры и режиссеры, которые над ним работали. В том числе Стивен Спилберг, Риз Уизерспун, Стив Каррэлл и Джейсон Момоа, пишет TJournal .

Как и сообщал NYT, в сервисе появится шоу с Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон, перезапуск «Удивительных историй» от Спилберга, новый триллер М. Найта Шьямалана и постапокалиптический сериал «Смотри» с Джейсоном Момоа. Помимо этого, актер из «Кремниевой долины» Кумэйл Нанджиани представил сериал «Мечта иммигранта», аниматор в костюме Большой птицы представил «Улицу Сезам», а Сара Бареллис и Джей Джей Абрамс анонсировали шоу о юной девушке, которая ищет себя в музыкальном бизнесе.

Вместе с TV+ компания представила обновленное приложение Apple TV с подписками на разные каналы в «одном окне». Пользователи могут смотреть фильмы и сериалы HBO, Showtime, Starz и других партнеров.

Пользователь может оформить подписку только на нужные ему каналы и смотреть их, не переключаясь на разные приложения. В мае Apple TV выйдет для iPhone и iPad, осенью — на Mac, а также на «умных» телевизорах Samsung, LG и Sony и приставок Fire TV от Amazon и Roku.

До сих пор приложение Apple TV работало как витрина: пользователи могли искать шоу и фильмы разных каналов, но для покупки и просмотра их перенаправляли в приложения партнеров — HBO, Hulu, Starz, Showtime и других. В России и Беларуси сервис недоступен .

Конкуренция с Netflix

Netflix, у которой 139 млн подписчиков по всему миру, заранее отказалась от размещения своих фильмов и сериалов на платформе Apple. Глава Netflix Рид Хастингс заявил об этом на пресс-конференции 18 марта.

«Apple — отличная компания. Но мы хотим, чтобы люди смотрели наш контент на нашем сервисе. Поэтому мы решили не интегрироваться в сервис Apple, — сказал Рид Хастингс. — У нас всегда были крупные конкуренты. В сфере видеостриминга мы уже конкурируем с Amazon. Это всё крупные компании с хорошим финансированием и серьезными усилиями. Но когда у вас есть такие значимые конкуренты, вы делаете свою работу лучше».

Netflix отказалась сотрудничать с Apple, потому что видит в ней серьезного конкурента и угрозу дальнейшему росту, рассказали The New York Times два источника, близких к руководству компании.

Еще в 2017 году источники The Wall Street Journal говорили , что Apple планирует потратить в 2018 году $ 1 млрд на покупку и создание оригинальных шоу. Для сравнения, Netflix в 2018 году потратила на контент почти $ 10 млрд, а в 2019 году планирует потратить $ 15 млрд.

В США у Netflix 60 млн подписчиков, что делает компанию одним из крупнейших дистрибьюторов в стране. Для сравнения, у крупнейшего в стране кабельного оператора Comcast — 25 млн абонентов, столько же подписчиков у Hulu. Подписка Amazon Prime оформлена у 97 млн пользователей, но не все они смотрят видео.

Преимущество Apple в том, что ее ТВ-приложение уже предустановлено на устройствах компании, потенциальный охват сервиса составляет «сотни миллионов» зрителей. Аналитик Wedbush Securities Ден Айвз считает , что стриминговый сервис Apple может достигнуть 100 млн подписок в перспективе трех-пяти лет, а его выручка составит от $ 7 млрд до $ 10 млрд в год.

Netflix не в первый раз отказывается от сотрудничества с Apple: в конце 2018 года компания отключила для новых пользователей возможность оплатить подписку через App Store, чтобы не делиться с Apple выручкой. Apple забирала себе от 15% до 30% с каждой подписки.

Как Apple помогут собственные медиасервисы

Долгие годы бизнес Apple зависел от iPhone, но последние несколько лет продажи смартфонов и других устройств компании падают или демонстрируют незначительный рост. На фоне этого Apple сосредоточилась на развитии экосистемы сервисов, стимулирующих владельцев iPhone покупать дополнительные услуги и контент.

По итогам второго квартала 2016 года продажи iPhone в штуках по всему миру снизились на 16%, а выручка компании упала впервые за 13 лет. В 2017 и 2018 году продажи iPhone демонстрировали рост в пределах 5% за квартал и дважды показывали падение на 1%.

В четвертом квартале 2018 года продажи iPhone остались на уровне прошлого года и составили почти 47 млн штук. С 2019 года Apple не раскрывает данные по продажам своих устройств в штуках — эти показатели не дают реального представления о бизнесе, так как, кроме смартфона, пользователь может купить подписку на Apple Music и другие дополнительные сервисы Apple.

«Это немного напоминает поход в магазин, когда вы подходите с тележкой к кассе, а кассир спрашивает: «Сколько у вас единиц продуктов?». Нет особого значения в том, сколько вы набрали, это не влияет на общую стоимость корзины, — так Тим Кук высказался о решении Apple не раскрывать данные по продажам устройств.

Выручка от продаж iPhone в первом квартале 2019 финансового года снизилась на 15%, до $ 51,9 млрд.

В то же время выручка Apple от сервисов четвертый год растет двузначными темпами и по итогам первого квартала 2019 года достигла рекордных $ 10,9 млрд. Это больше, чем выручка от продаж компьютеров Mac ($ 7,4 млрд), планшетов iPad ($ 6,7 млрд) и категории «Носимые устройства, товары для дома и аксессуары» ($ 7,3 млрд).

Выручка Apple от сервисов в 2018 году выросла на 33% и составила почти $ 40 млрд — это 15% от общей выручки компании в $ 265,6 млрд. Apple не раскрывает доходы каждого сервиса в отдельности. Но, к примеру, у Apple Music в декабре 2018 года было 56 млн подписчиков, включая тех, кто оформил бесплатный пробный период.