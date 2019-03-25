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Ferrari построило эксклюзивное купе P80/C

26.03.2019 09:32 — Разное | Tut.by  
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Представленный на фотографиях суперкар — это новый продукт подразделения Special Projects, которое Ferrari открыло еще в 2008 году для постройки уникальных штучных автомобилей по спецзаказам особой клиентуры.


Заказчик, имя которого не разглашается, пожелал иметь модель с кузовом в стиле гоночных Ferrari 60-х гг. прошлого века — 330 P3/P4 и Dino 206 S. За создание внешности трековой машины, получившей обозначение P80/C, отвечал фирменный Centro Stile Ferrari, а работы над проектом начались еще в 2015 году. За основу единичного экземпляра был взят гоночный 488 GT3 с увеличенной на 50 мм по сравнению с дорожным купе 488 GTB колесной базой.


Прочих технических подробностей о P80/C, оригинальный кузов которого целиком изготовлен из карбона, в Ferrari на сообщают. По всей видимости, силовой агрегат от 488 GT3 у этого единичного экземпляра остался стандартным — это 3,9-литровый битурбо-V8 мощностью 550 лошадиных сил в паре с 7-ступенчатым преселективным «роботом». Интерьер P80/C от исходного 488 GT3 отличается некоторыми особенностями отделки в соответствии с пожеланиями заказчика.


О цене гоночного эксклюзива от Ferrari остается только догадываться, но наверняка такой «индпошив» обошелся не в один миллион евро.

 
 
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Представленный на фотографиях суперкар - это новый продукт подразделения Special Projects, которое Ferrari открыло еще в 2008 году для постройки уникальных штучных автомобилей...
 
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