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«У дворового хоккея в Беларуси есть будущее»: в Жлобине стартовали соревнования «Золотой шайбы» дивизиона «Б»

26.03.2019 23:58 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Жлобине стартовали соревнования среди детей и подростков «Золотая шайба» на призы Президента Республики Беларусь в младшей возрастной группе дивизиона «Б», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«У дворового хоккея в Беларуси есть будущее»: в Жлобине стартовали соревнования «Золотой шайбы» дивизиона «Б»

Турнир проходит на льду местного Ледового дворца. За победу будут сражаться всего пять команд. Они сыграют однокруговой турнир, по итогам которого определится победитель и призеры соревнований. Поддержать начинающих хоккеистов можно будет на протяжении трех дней.

«У дворового хоккея в Беларуси есть будущее»: в Жлобине стартовали соревнования «Золотой шайбы» дивизиона «Б»

Александр Видук, тренер команды «Альянс» (Лельчицы, Гомельская область):
Самое главное – что настрой боевой. Отрадно то, что уровень соревнований растет из года в год как в области, так и на республиканских соревнованиях. Я думаю, у дворового хоккея в Беларуси есть будущее.

«У дворового хоккея в Беларуси есть будущее»: в Жлобине стартовали соревнования «Золотой шайбы» дивизиона «Б»

К слову, уже сыгран первый матч в этом дивизионе. Команда «Альянс» из Лельчицкого района Гомельской области обыграла юных хоккеистов из дружины «Луч», которые представляют Городокский район Витебской области, 10:0.

«У дворового хоккея в Беларуси есть будущее»: в Жлобине стартовали соревнования «Золотой шайбы» дивизиона «Б»

Петр Ворон, начальник отдела физической культуры Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:
Дивизион «Б» – это регионы, в которых не имеется хоккейных коробок с искусственным льдом. Дети в основном подготовку проводили в хоккейных коробках. У кого была возможность выезжать в ближайшие районы, где есть ледовые арены, там тренировались. Но основная подготовка была на улице.

«У дворового хоккея в Беларуси есть будущее»: в Жлобине стартовали соревнования «Золотой шайбы» дивизиона «Б»

По старой доброй традиции всем участникам соревнований Президентский спортивный клуб вручит полезный подарок, а победителям и призерам достанутся медали, кубки и ценные призы. Соревнования в дивизионе «Б» младшей возрастной группы продолжатся до 28 марта.
 
 
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Новости Беларуси. В Жлобине стартовали соревнования среди детей и подростков «Золотая шайба» на призы Президента Республики Беларусь в младшей возрастной группе...
 
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