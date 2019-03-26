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«У дворового хоккея в Беларуси есть будущее»: в Жлобине стартовали соревнования «Золотой шайбы» дивизиона «Б»
Новости Беларуси. В Жлобине стартовали соревнования среди детей и подростков «Золотая шайба» на призы Президента Республики Беларусь в младшей возрастной группе дивизиона «Б», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Турнир проходит на льду местного Ледового дворца. За победу будут сражаться всего пять команд. Они сыграют однокруговой турнир, по итогам которого определится победитель и призеры соревнований. Поддержать начинающих хоккеистов можно будет на протяжении трех дней.
Александр Видук, тренер команды «Альянс» (Лельчицы, Гомельская область):
К слову, уже сыгран первый матч в этом дивизионе. Команда «Альянс» из Лельчицкого района Гомельской области обыграла юных хоккеистов из дружины «Луч», которые представляют Городокский район Витебской области, 10:0.
Петр Ворон, начальник отдела физической культуры Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:
По старой доброй традиции всем участникам соревнований Президентский спортивный клуб вручит полезный подарок, а победителям и призерам достанутся медали, кубки и ценные призы. Соревнования в дивизионе «Б» младшей возрастной группы продолжатся до 28 марта.
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«У дворового хоккея в Беларуси есть будущее»: в Жлобине стартовали соревнования «Золотой шайбы» дивизиона «Б»
Новости Беларуси. В Жлобине стартовали соревнования среди детей и подростков «Золотая шайба» на призы Президента Республики Беларусь в младшей возрастной группе...
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