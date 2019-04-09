Волонтёры из Мстиславского района приходят на помощь пожилым людям

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)



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Весной хозяева стремятся навести порядок у себя во дворе, но есть те, кто в силу своего возраста и здоровья уже не могут этим заниматься. Пожилым людям на помощь приходят волонтёры. Доброе дело сделали и школьники из аг. Мушино.





В рамках акции «Ветеран живёт рядом» волонтёры отряда «Помощь» из Мушинской школы навестили Евгению Полугодкину, которая является инвалидом с детства в связи с увечьями, полученными в период Великой Отечественной войны. В те страшные далёкие времена вместе со своей семьей и другими жителями деревни она попала под обстрел и лишилась правой ноги. На тот момент Евгении Егоровне было всего лишь 12 лет. Страшное испытание уготовила судьба маленькой храброй девочке. На данный момент пожилая женщина проживает одна, и она, как никто другой, нуждается в помощи.





Мальчики и девочки помогли с уборкой придомовой территории: убрали все сучья, которые остались от спиленных деревьев, сложили дрова, сгребли и убрали скопившийся мусор.

После работы Евгения Егоровна с удовольствием и благодарностью пообщалась с волонтёрами. Она отметила, что такая поддержка для людей почтенного возраста от подрастающего поколения очень важна, ведь зачастую очень сложно справляться с физической нагрузкой.





— Уважение к пожилым людям и людям с инвалидностью, пожалуй, один из важнейших принципов человечности и нравственности, — убеждена педагог-организатор Наталья Шалыгина. — Поэтому очень важно не отворачиваться от их проблем, не закрывать глаза, а помогать бескорыстно. То, что является для нас незначительным, становится большой ценностью для стариков. Им ведь только нужно, чтобы мы стали чуточку внимательнее и добрее.



