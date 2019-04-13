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«Без добавок, из натурального молока»: как делают масло в Беларуси
Источник материала: СТВ
Рассказываем в программе
Трудолюбие, открытость и ответственность – всё это про неё. Наталья Николевна Акулич 35 лет работает маслоделом на Стародорожском производственном участке Слуцкого сыродельного комбината. Свою работу знает от А до Я, и само предприятие развивалось у неё на глазах.
Наталья Акулич, маслодел Стародорожского маслодельного завода:
Именно за механическим процессом и нужно следить Наталье. Кажется, ничего сложного, но именно в однообразии каждодневной работы и есть трудность. Шум и высокая температура в цеху для неё – привычное дело. А если и есть неудачи и, кажется, вот-вот иссякнут силы, коллеги всегда готовы поддержать.
Светлана Авчинник, аппаратчик Стародорожского маслодельного завода:
В структуру завода входит котельная, компрессорный цех, собственный транспорт для развоза готовой продукции и для доставки молока из хозяйств. Их в качестве союзников – 11. Мощность предприятия предусматривает переработку 170 тонн молока в сутки. Основная продукция предприятия – это сливочное масло и мороженое.
Светлана Фролова, инженер-технолог Стародорожского маслодельного завода:
Продукция маслодельного завода завоевала своё место на рынке, а главное – добилась признания у покупателя. И большая заслуга этого в рабочих руках. Наталья Акулич в своей профессии нашла самое главное – семью.
Наталья Акулич:
И за такой преданностью таится самое главное – простота рабочего человека, который если уж пришёл в профессию и на предприятие, то это на всю жизнь.
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Рассказываем в программе «Центральный регион», кто и как делает масло и мороженое на Стародорожском предприятии. Трудолюбие, открытость и ответственность – всё...
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