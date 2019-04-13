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Накануне Вербного воскресенья по улицам Гродно прошел Крестный ход

14.04.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Накануне Вербного воскресенья по улицам Гродно прошел Крестный ход

Католическая молодежь в Гродно пронесла огромный крест с распятым Христом от Фарного костела к Бернардинскому.

Перед мессой в Бернардинском костеле верующие вышли на Советскую площадь. Юноши и девушки пронесли по площади и центральным улицам большое распятие в окружении факелов. Процессия сделала 14 остановок, которые символизировали 14 эпизодов крестного пути Христа.

Накануне Вербного воскресенья по улицам Гродно прошел Крестный ход
Накануне Вербного воскресенья по улицам Гродно прошел Крестный ход
Накануне Вербного воскресенья по улицам Гродно прошел Крестный ход
Накануне Вербного воскресенья по улицам Гродно прошел Крестный ход
Накануне Вербного воскресенья по улицам Гродно прошел Крестный ход
Накануне Вербного воскресенья по улицам Гродно прошел Крестный ход

Леонид ЩЕГЛОВ\БелТА
https://www.belta.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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Католическая молодежь в Гродно пронесла огромный крест с распятым Христом от Фарного костела к Бернардинскому. Перед мессой в Бернардинском костеле верующие...
 
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