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В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму

15.04.2019 19:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пресс-служба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявила, что в его штабе не признают референдум о воссоединении Крыма с Россией.

"Так называемый "референдум" не может считаться актом, свидетельствующим о свободном волеизъявлении жителей Крыма", — говорится в заявлении, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

В штабе кандидата также заверили, что разговоров о размене Крыма "на мир в Донбассе" быть не может ни при каких обстоятельствах.

"Никакие договоренности по деэскалации в Донбассе не могут состояться за счет Крыма и украинских граждан, которые вынуждены были остаться в оккупированном Крыму. Вопрос независимости, суверенности и территориальной целостности Украины не может быть предметом каких-либо международных переговоров и договоренностей", — отметили в команде кандидата.

В штабе Зеленского добавили, что военное решение конфликта с Россией является неприемлемым как с точки зрения национальных интересов Украины, так и с точки зрения западных союзников.


"Это значит, что говорить с властью Российской Федерации нашим официальным представителям придется. Но это должно происходить при участии западных партнеров Украины, и ни при каких обстоятельствах — на оккупированных территориях нашей страны", — отмечается в документе.

Второй тур президентских выборов пройдет на Украине 21 апреля. 


 
 
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Пресс-служба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявила, что в его штабе не признают референдум о воссоединении Крыма с Россией.
 
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