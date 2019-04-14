В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму

распоряжении РИА Новости. "Так называемый "референдум" не может считаться актом, свидетельствующим о свободном волеизъявлении жителей Крыма", — говорится в заявлении, которое имеется вРИА Новости.





В штабе кандидата также заверили, что разговоров о размене Крыма "на мир в Донбассе" быть не может ни при каких обстоятельствах.





"Никакие договоренности по деэскалации в Донбассе не могут состояться за счет Крыма и украинских граждан, которые вынуждены были остаться в оккупированном Крыму. Вопрос независимости, суверенности и территориальной целостности Украины не может быть предметом каких-либо международных переговоров и договоренностей", — отметили в команде кандидата.





В штабе Зеленского добавили, что военное решение конфликта с Россией является неприемлемым как с точки зрения национальных интересов Украины, так и с точки зрения западных союзников.









"Это значит, что говорить с властью Российской Федерации нашим официальным представителям придется. Но это должно происходить при участии западных партнеров Украины, и ни при каких обстоятельствах — на оккупированных территориях нашей страны", — отмечается в документе.





Второй тур президентских выборов пройдет на Украине 21 апреля.



