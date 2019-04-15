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РПЦ о пожаре в Нотр-Дам: Мир уже не будет прежним

15.04.2019 22:54 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В Русской православной церкви с болью восприняли масштабный пожар, который произошёл в понедельник вечером в соборе Парижской Богоматери.

"Невыразимо больно. Слезы стоят в глазах. Эти "старые камни Европы" часть и нашей души, и нашей духовной истории. Страшная утрата, верю, соединяет в скорби нас и западных христиан, которые сейчас переживают Страстную неделю", - заявил "Интерфаксу" замглавы синодального Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов.

Представитель Русской церкви увидел в случившемся предзнаменование. "Трудно отделаться от мысли, что на наших глазах совершается знамение, смысл которого нам ещё предстоит осознать. Мир уже не будет прежним", - сказал он.

В свою очередь секретарь ОВЦС по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов) напомнил, что, помимо культурного значения этого собора, в нем хранится такая великая святыня, как терновый венец Христа Спасителя.

"Хочется верить, что она не пострадает в результате этой трагедии, также самое главное - чтобы обошлось без жертв и не погибли люди", - сказал "Интерфаксу" представитель РПЦ, выразив надежду, что пожар будет как можно быстрее потушен.

Официальный представитель храма Андре Фино ранее сообщил, что реликвии Собора Парижской Богоматери не пострадали при пожаре.

"Священные предметы хранятся в ризнице - в этом случае обычно нет риска, что эти вещи могут пострадать при пожаре", - приводит газета "Фигаро" слова А.Фино.

Ранее сообщалось, что пожарные службы пытаются спасти из огня произведения искусства в горящем Соборе Парижской Богоматери.

Информации о причинах возгорания пока нет. По некоторым данным, пожар мог начаться на строительных лесах.

В пожарной службе в свою очередь сообщили, что в соборе проходили реставрационные работы.

 
 
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В Русской православной церкви с болью восприняли масштабный пожар, который произошёл в понедельник вечером в соборе Парижской Богоматери.
 
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