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Льготная растаможка иномарок: кто и что будет пригонять из-за границы на наши дороги

17.04.2019 07:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе некоторых белорусов порадовали очередным социальным подарком: некоторым категориям граждан будут возвращать половину от суммы растаможки заграничного авто. В итоге возможность привезти автомобиль из-за границы по льготной растаможке получили почти 100 тысяч многодетных семей и 352 тысячи инвалидов I и II групп. То есть льготами могут воспользоваться порядка 450 тысяч человек. Указом, напомним, не предусмотрены ограничения по пользованию и распоряжению транспортными средствами, ввезенными с возмещением таможенных пошлин. И ввозить автомобиль по «льготному тарифу» можно ежегодно.


Что повезут?

Мы рассудили, что выбор у белоруса сейчас прост: либо новый автомобиль, либо сильно подержанный из России или поездивший в Беларуси. Учитывая, что чаша весов все больше склоняется в пользу новых автомобилей, мы взяли за точку отсчета самый дешевый вариант из представленных на рынке, а также самые доступные минивэны, которыми могли бы заинтересоваться многодетные семьи. И, конечно, нельзя обойти вниманием бестселлеры прошлого года — Lada Vesta, Volkswagen Polo седан и Renault Sandero Stepway.

Сейчас самым дешевым новым автомобилем на рынке является Lada Granta с кузовом седан. В базовой комплектации она стоит 14 990 рублей (7 тысяч долларов или 6300 евро). В списке оснащения — подушка безопасности водителя, АБС, аудиоподготовка и еще кое-какие мелочи.

Есть ли смысл совать нос за границу с суммой в 6 тысяч евро? Минимальная сумма растаможки 3−5-летнего автомобиля с объемом двигателя не более 1,5 литра с учетом скидки составит 1275 евро. Отнимаем их от 6300 евро. Остается 5025 евро. Минус 500 за пригон — итого округленно 4500 евро. За такие деньги можно найти автомобиль 2014−2015 годов выпуска. Естественно, это будет малолитражка. Если сузить диапазон поисков автомобилями с пробегом до 100 тысяч км, то выбора еще меньше, хотя интересные варианты все же есть.


Chevrolet Aveo 2014 года выпуска с пробегом 78 тысяч км. Под капотом — мотор объемом 1,2 литра мощностью 86 л. с.


Ford Fiesta с мотором 1,25 литра мощностью 60 л. с. и пробегом 89 тысяч км. Да, три двери, но иногда ведь больше и не надо.


Skoda Citygo с литровым мотором мощностью 60 лошадок и с пробегом 102 тысячи км. Редкий гость на наших дорогах. Может, теперь их станет больше?

В этот же список можно внести Fiat Panda, модели Dacia, Opel и еще несколько. Стоит ли такая малолитражная овчинка выделки — решать покупателям.


Lada Largus с семиместным салоном обойдется минимум в 24 630 рублей

Для многодетных семей без сверхдоходов (особенно если они живут в провинции) на белорусском рынке, по сути, есть только одно решение проблемы — это минивэн Lada Largus. Базовый Largus обойдется в 20 780 рублей. Но это пятиместный. А семиместный в комплектации Luxe потянет уже на 24 630 рублей (11 700 долларов или 10 340 евро).

Минивэнов с «проходными» моторами в Европе хватает с учетом глобального тренда на даунсайзинг двигателей. Турбины решают проблему с недостатком объема. Выбор до полутора литров велик, но сюда можно добавить еще авто с объемом от 1,6 до 1,8 литра. В этом случае за растаможку придется вместо 4 тысяч евро отдать всего 2 тысячи. Солидная экономия. Если мы имеем в кармане 10 340 евро, то чистых денег на покупку семиместного авто с объемом двигателя 1,5 литра, по нашим расчетам, остается чуть больше 8500 евро. Если попадется вариант с мотором 1,6 литра, то от искомой суммы нужно будет отнять 725 евро. Именно на столько будет дороже растаможка.


Если пытаться экономить, то за 6900 евро можно купить Dacia Lodgy с пробегом 100 тысяч км. Да, с виду неказиста, зато семь мест и экономичный дизель. Разве не мечта?


В пределах 8000−8500 евро есть уже полноценные минивэны вроде Renault Grand Scenic с дизельным двигателем 1.5 DCi. Вот вариант с пробегом 90 тысяч. Дальше придется либо искать деньги, либо соглашаться на больший пробег. В лиге полноценных семиместных минивэнов играют Citroen C4 Grand Picasso, Fiat Doblo Maxi, Nissan NV200.

Пока становится очевидным, что в наибольшем выигрыше останутся как раз многодетные семьи и инвалиды с высоким уровнем дохода. Например, за автомобиль с двухлитровым мотором таможенная пошлина составит 2700 евро вместо 5400. При этом изначальная стоимость автомобиля тоже будет существенно выше. И чем больше объем двигателя, тем ощутимее выигрыш.

То есть пока для большинства граждан, получивших льготу на «растаможку», вариант бросать все и ехать в Европу неочевиден. К тому же покупка авто из-за границы лишает возможности воспользоваться каким-нибудь интересным кредитом от дилера. А вот как возможность заработать несколько сотен долларов с помощью «перекупов» указ № 140 может и сработать, учитывая количество тех, кто попадает под льготы.

«Указ остановит поток бэушек из России?»

Еще одна любопытная версия необходимости принятия этого указа — остановить ввоз подержанных машин из России.

— Дело не в том, что инвалиды или семьи с детьми остро нуждаются в приобретении легковых автомобилей, — уверен заместитель председателя БАА и руководитель дилерского центра Сергей Варивода. — В условиях членства Беларуси в отдельных интеграционных союзах, возможно, обоснованно оставить средства в карманах собственных граждан. А заодно и снизить поток легковых автомобилей с Востока. Ведь с западного направления в страну давно уже не течет обильный поток легковых автомобилей. Зато с территории Российской Федерации в прошлом году гражданами ввезено примерно в пять раз больше б/у легковушек, чем из-за пределов Евразийского союза. После вступления страны в Таможенный союз произошел существенный спад реэкспорта легковых автомобилей на рынок соседней страны. Чего не сказать об импорте из России. И если в случае с новыми автомобилями это еще как-то можно принять, то к чему массовый ввоз автохлама из России?

При этом, по словам эксперта, указ о льготной растаможке существенно не повлияет на баланс продаж новых и подержанных автомобилей. Кстати, в 2018 г. он сложился в пользу новых в соотношении 60% на 40%.

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Под льготы по растаможке в Беларуси попадает примерно 450 тысяч физлиц. Но есть ли смысл сейчас активно заниматься поисками подержанного автомобиля в Европе?
 
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