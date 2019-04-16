Брестчан приглашают принять участие в субботнике 20 апреля

Источник материала: Виртуальный Брест

Уважаемые брестчане! Ежегодно в Бресте проводится месячник по благоустройству города. В том, что наш родной город заметно преображается именно весной — большая заслуга брестчан, которые активно приводят в порядок улицы, скверы, дворы и парки. Неравнодушные жители города стремятся сделать наш общий дом еще более чистым, уютным и красивым.



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Основным событием месячника по благоустройству города станет республиканский субботник, который проводится 20 апреля 2019 года. В этом году республиканский субботник проходит в преддверии 1000-летия Бреста. Это обязывает всех нас к наведению порядка во всех уголках города.

По сложившейся традиции в республиканском субботнике также принимают участие трудовые коллективы г. Бреста независимо от форм собственности, ведомственной принадлежности и подчиненности.

Заработанные средства в размере однодневной заработной платы в добровольном порядке перечисляются в фонд субботника: на расчетный счет Брестского городского исполнительного комитета BY98 АК.ВВ 3641 0000 0036 3100 0000, филиал № 100 — Брестское областное управление открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк» г. Брест, БИК AKBBBY21100, УНП 200020300.

Призываем всех жителей Бреста 20 апреля принять активное участие в республиканском субботнике. Наш общий труд станет важным вкладом в подготовку города к празднованию 1000-летия!

Брестский городской исполнительный комитет

Брестский городской Совет депутатов

Администрации Ленинского и Московского районов

Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 15 апреля 2019 г. № 18 определен порядок перечисления денежных средств, заработанных на республиканском субботнике в 2019 году.

Согласно постановлению республиканские органы государственного управления и иные госорганизации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, местные исполнительные и распорядительные органы, другие организации перечисляют денежные средства, заработанные в день проведения республиканского субботника, в объемах, определяемых добровольно работниками, на отдельные банковские счета рай- и горисполкомов.

Принимающие по решению коллективов работников участие в субботнике некоммерческие организации денежные средства в размерах, определяемых добровольно самими коллективами, вносят наличными денежными средствами на отдельные счета рай- и горисполкомов или перечисляются на текущий (расчетный) счет организации с последующим перечислением их на отдельные счета рай- и горисполкомов.

Районные и городские исполнительные комитеты ежедневно перечисляют денежные средства, полученные от проведения республиканского субботника, на отдельные счета областных исполнительных комитетов.

Областные исполнительные комитеты, Минский городской исполнительный комитет ежедневно перечисляют 50 процентов денежных средств, полученных от проведения республиканского субботника, на отдельный банковский счет Министерства финансов Республики Беларусь по учету средств республиканского субботника в Национальном банке Республики Беларусь.