Мыши и крысы на МКС летают по кругу для создания микрогравитации

Источник материала: Интерфакс

Грызуны, отправленные на Международную космическую станцию (МКС), через полторы недели в невесомости начинают быстро летать по кругу в клетке, чтобы создать микрогравитацию, выяснили ученые.

"Ученые отметили интересное поведение крыс и мышей на МКС: примерно через 10 дней после начала орбитального полета грызуны начали спонтанно летать кругами по клетке", - сообщается в последнем выпуске программы "Космическая среда" госкорпорации "Роскосмос".

Это развлечение настолько понравилось крысам и мышам, что они тратили на него треть всего времени бодрствования и даже устраивали коллективные забеги.

"Ученые полагают, животные совершают такие действия для получения микрогравитации. Это положительно сказывается на работе их вестибулярного аппарата", - отмечается в программе.