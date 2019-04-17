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Новости экономики за 18.04.2019

18.04.2019 19:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сколько денег потратили белорусы в магазинах за первые три месяца текущего года? Что презентовали отечественные производители на международной выставке в Кыргызстане? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ

18 апреля в столице Кыргызстана завершила работу представительная международная продовольственная выставка. Нашу страну на ней представили производители кондитерских изделий, мясных и молочных продуктов.

Белорусские предприятия подводят итоги участия в международной выставке в Кыргызстане

СУММАРНЫЙ ОБЪЕМ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ СОСТАВЛЯЕТ 32,9 МЛРД РУБЛЕЙ

В Беларуси растет рынок облигаций. Согласно опубликованной статистике Министерства финансов, суммарный объем эмиссии сейчас составляет 33 миллиарда рублей.

Новости экономики за 18.04.2019

Это почти на 10,5 % больше, чем годом ранее. Стоит отметить, что выпуск государственных облигаций Национального банка и местных органов власти сокращается, в то же время коммерческие банки и предприятия активно наращивают объемы, показывая почти 30 % рост.

На БУТБ состоялись первые экспортные торги щебнем

РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ ВЫРОС НА 6 %

Белорусы стали больше покупать. За первые три месяца 2019 года потрачено 11 миллиардов рублей, рост на 6 %. Львиная доля этого пирога досталась розничной торговле.

Новости экономики за 18.04.2019

В магазинах и других торговых организациях оставлено 10 миллиардов, или 90 % всего товарооборота. Чаще стали посещать рестораны, кафе и столовые. Общепит наторговал более 600 миллионов рублей. В целом, если считать на душу населения, то на каждого гражданина ежедневно приходится трат на 12 рублей и 90 копеек.
 
 
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Новости Беларуси. Сколько денег потратили белорусы в магазинах за первые три месяца текущего года? Что презентовали отечественные производители на международной...
 
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