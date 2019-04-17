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В Оршанском районе появилась собственная пожарная аварийно-спасательная часть

18.04.2019 22:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В городе Барань Оршанского района появилась собственная пожарная аварийно-спасательная часть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Оршанском районе появилась собственная пожарная аварийно-спасательная часть

Компактное трехэтажное здание вмещает четыре боевых расчета и 24 пожарных. Возможности спасателей выросли минимум в три раза. Радиус действия – не только город, но и прилегающие населенные пункты. Ввод новой части – еще один шаг в развитии Оршанского района.

В Оршанском районе появилась собственная пожарная аварийно-спасательная часть

В Оршанском районе появилась собственная пожарная аварийно-спасательная часть

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Вы видите, как развивается Оршанский район. Ранее здесь размещался отдельный пост здания. Мы, естественно, увеличили. Эффективность любой оперативной службы зависит от времени прибытия. Это позволяет эффективно влиять на те или иные ситуации, которые происходят.

В Оршанском районе появилась собственная пожарная аварийно-спасательная часть

Здесь же появился и собственный образовательный центр по безопасности. Седьмой в стране. Это с десяток тематических интерактивных площадок, обязательно с дополненной реальностью. Отличительная особенность – инновационная обучающая программа по использованию огнетушителя. Ежедневно полезный квест смогут пройти до сотни ребят.

В Оршанском районе появилась собственная пожарная аварийно-спасательная часть

Для 11 тысяч жителей Барани открытие новой пожарной части – это уверенность в собственной безопасности. А всех желающих ждут на бесплатные образовательные экскурсии.

В Оршанском районе появилась собственная пожарная аварийно-спасательная часть

В Оршанском районе появилась собственная пожарная аварийно-спасательная часть

Станислав Зась, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси:
С каждым годом у нас сокращается количество пожаров, людей, пострадавших не только от пожаров, а вообще от внешних причин. Это, конечно, огромная работа, которая проводится в стране по обеспечению безопасных условий для жизни наших граждан.


 
 
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Новости Беларуси. В городе Барань Оршанского района появилась собственная пожарная аварийно-спасательная часть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  ...
 
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