|
В Оршанском районе появилась собственная пожарная аварийно-спасательная часть
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В городе Барань Оршанского района появилась собственная пожарная аварийно-спасательная часть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Компактное трехэтажное здание вмещает четыре боевых расчета и 24 пожарных. Возможности спасателей выросли минимум в три раза. Радиус действия – не только город, но и прилегающие населенные пункты. Ввод новой части – еще один шаг в развитии Оршанского района.
Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Для 11 тысяч жителей Барани открытие новой пожарной части – это уверенность в собственной безопасности. А всех желающих ждут на бесплатные образовательные экскурсии.
Станислав Зась, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В городе Барань Оршанского района появилась собственная пожарная аварийно-спасательная часть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)