Источник материала: Новости Волковыска

В прошлом году власти предпринимали вялые попытки продать акции цементного завода в Красносельском.

Если изучить отчет предприятия за 2018-й, становится понятным нежелание инвесторов входить в капитал компании. Как и заводы в Могилевской области, цементный гигант Волковыщины прошел через модернизацию. В итоге ОАО «Красносельскстройматериалы» остается убыточным уже 4 года подряд — с 2015-го. К началу 2019 года непокрытый убыток цементников достиг 309,3 млн BYN, сообщает banki24.by .

Независимые аудиторы отчета волковысских цементников отмечают, что в 2017 году предприятие получило чистый убыток 116,8 млн BYN, а в 2018-м — 135,6 млн BYN. Коэффициенты платежеспособности и финансовой устойчивости у предприятия заметно ниже нормативных и за 2018 год только ухудшились. Кроме того, краткосрочные обязательства компании превышали оборотные активы на 415,3 млн BYN в начале 2018 года и на 574 млн BYN — в начале 2019-го. Это значит, что способность выполнять свои обязательства для завода в Красносельском зависит от оказания господдержки. Интересно, что при выручке в 209,6 млн BYN за 2018 год цементники умудрились получить убытки от реализации продукции — 11,4 млн BYN!

Также убыточными были продажи в 2017 году (минус 8,5 млн BYN). ОАО «Красносельскстройматериалы» имеет значительные долги по кредитам и займам. К 2019 году обязательства по краткосрочным кредитам и займам составили 88,7 млн BYN, по долгосрочным — 68 млн BYN. При этом краткосрочная часть долгосрочных обязательств завода была равна 112,7 млн BYN.

На 1 января 2019 года завод в Красносельском имел огромную краткосрочную кредиторку — 442,5 млн BYN. В апреле должны были начаться проверки Комитета госконтроля у кричевских и костюковичских цементников. Не исключено, что скоро КГК заглянет и в Волковысский район.